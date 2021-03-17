«В России действует масштабная машина политических репрессий»

Концерт в новосибирской филармонии был посвящен памяти пианистки Веры Лотар-Шевченко, которая стала жертвой сталинских репрессий, пишет «Тайга.инфо». Тимофей Казанцев исполнил сонату Бетховена, а после этого выступил с речью, в которой поддержал современных политзаключенных.

«Мы осуждаем репрессивную машину, которая ломает жизнь. Мне кажется вполне логичным, что на таком мероприятии стоит сказать, что в России сейчас действует масштабная машина политических репрессий, — сказал он. — Нас сейчас 150 человек в зале. Буквально три дня назад в такой же зал пришла полиция и забрала всех».

Казанцев напомнил зрителям о преследовании новосибирской активистки Яны Дробноход, которую преследуют по «дадинской» статье за участие в акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала:«Из всех колес этой репрессивной машины есть особенное — ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение закона о митингах, «дадинская статья»). Она позволяет за три выхода на улицу посадить человека до пяти лет. Сегодня эта статья пытается съесть жительницу Новосибирска Яну Дробноход».

Музыкант предложил публике поставить подписи в защиту активистки для передачи их суд. Один из сотрудников филармонии пытался прервать речь музыканта, а позже забрали бланки для подписей.

«Тайга.инфо» пишет, что в феврале суд поместил Дробноход под домашний арест. Позже ее отправили в СИЗО за нарушение условий меры пресечения.

После окончания концерта представитель филармонии извинилась за выступление Казанцева и заявила, что «филармония не имеет никакого отношения» к этому. Зрители поддержали музыканта аплодисментами и криками «Браво».

«Искусство не существует в каком-то вакууме — это просто иной способ выражать свои мысли. И если есть желание бороться с репрессивной машиной России — то и соната Бетховена op.111 будет звучать именно про это. Я просто вербализовал и конкретизировал то, о чем играл», — пояснил позже на YouTube Казанцев.

По его словам, он «сам посидел в автозаке» 23 января после акции в поддержку Алексея Навального.

«Что касается наших дальнейших взаимоотношений с филармонией — я бы не забегал вперед: однозначно, опасения филармонии можно и нужно понять. Никаких санкций «немедленно» ко мне не применили, хотя очень неплохо поругались с дорогими мне людьми», — отметил музыкант.