Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа»

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт интернет-издания «МБХ медиа». Об этом сервис уведомил редакцию.

«Мы сообщаем вам, что Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте Twitter @MBKhMedia как нарушающего законодательство Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор ссылается на то, что «МБХ медиа» размещает информационные материалы «Открытой России» — организации, которая признана «нежелательной» на территории России.

В редакции «МБХ медиа» утверждают, что ранее сам РКН не присылал им предупреждений. «Они давно уже выбрали новую тактику — давить на сети или провайдеров, не предупреждая своих потенциальных «жертв». Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах», — заявила главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло. Она подчеркнула, что издание не имеет отношения ни к каким организациям и не публикует их материалы.

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Российское движение «Открытая Россия» в целях безопасности в 2019 году заявило о самоликвидации, так как его членов привлекали к ответственности по статье о «нежелательных организациях». Тогдаже была учреждена российская общественная организации «Открытая Россия».