США на следующей неделе могут ввести санкции против России

UPD: Президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с тем, что президент России Владимир Путин является «убийцей» и «заплатит цену» за вмешательство в американские выборы.

***

Администрация Джо Байдена объявит о санкциях США против России, связанных с вмешательством в выборы, уже на следующей неделе, пишет CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Собеседники телеканала не раскрыли подробностей, но заявили, что ограничения будут нацелены не только на Россию, но также на Китай и Иран. Новый пакет мер связан с докладом разведки США, в котором говорится, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США 2020 года, проводя кампанию влияния, «очерняющую» Байдена и «поддерживающую» бывшего президента Дональда Трампа. Кроме того, американская разведка обнаружила, что Москва также стремилась подорвать «общественное доверие к избирательному процессу и усугубить социально-политические разногласия в США».

В отчете говорится, что наиболее агрессивная иностранная попытка «подрезать» Трампа исходила от Ирана, но он не так «активно» продвигал Байдена, и его усилия были меньше, чем российские.

В докладе разведки отмечается, что «нет никаких указаний на то, что какой-либо иностранный субъект пытался изменить какой-либо технический аспект процесса голосования, включая регистрацию избирателей, голосование, подведение итогов». Это согласуется с информацией кибернетического подразделения Министерства внутренней безопасности, которое заявило на следующий день после выборов, что нет доказательств того, что «какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам голосовать, или изменить подсчет голосов».

Как влияли

Усилия России по оказанию влияния на выборы 2020 года занимают значительное место в отчете, в котором подробно описывается, как «доверенные лица, связанные с российской разведкой», использовались для продвижения необоснованных заявлений о Байдене среди американских СМИ, чиновников и даже людей близких Трампу и его команде.

«В отличие от 2016 года, мы не видели настойчивых российских кибератак для получению доступа к избирательной инфраструктуре», — отмечается в докладе.

В отчете делается вывод, что президент России Владимир Путин «знал об операции и, вероятно, руководил ею, чтобы навредить Байдену — и дать Трампу поддержку, как он это сделал на выборах 2016 года».

Например, американские спецслужбы считают, что Путин «контролировал деятельность Андрея Деркача», украинского депутата, который встречался с адвокатом Трампа Руди Джулиани и неоднократно продвигал дезинформацию, направленную против Байдена. Именно такие связи Трампа и России привели к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера потенциального сговора на выборах 2016 года. Но на этот раз отношения были открытыми.

Отчет разведки опровергает многие сообщения, продвигаемые ранее правыми новостными агентствами, которые касались сделок Байдена на Украине и мошенничестве на выборах.

Помощник экс-главы предвыборного штаба Трампа Константин Килимник, описанный в отчете как агент влияния России, и российское «Агентство интернет-исследований», связанное с Евгением Пригожиным и известное как «фабрика троллей», обвиняются в повторных правонарушениях — вмешательстве в 2016-м и в 2020 году. Килимнику было предъявлено обвинение в 2018 году, он объявлен в розыск, но находится в России. В розыск властями США объявлен и Пригожин.

«Опубликованная сегодня оценка разведывательного сообщества подчеркивает то, что мы все уже знали — что Россия вмешалась, чтобы поддержать бывшего президента Трампа, нанести вред президенту Байдену и подорвать доверие к нашему избирательному процессу. Через доверенных лиц Россия провела успешную разведывательную операцию, которая проникла в «ближний круг», — заявил Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей.

Сенатор Марк Уорнер, председатель сенатского комитета по разведке от Демократической партии, также отметил, что Россия «приложила реальные усилия», вмешиваясь в выборы 2020 и 2016 годов: «В этом отчете освещаются постоянные и настойчивые попытки наших противников повлиять на наши выборы, о которых следует знать всем американцам».

Директор национальной разведки Аврил Хейнс назвала иностранное пагубное влияние «непреходящей проблемой, стоящей перед нашей страной».

«Эти усилия противников США направлены на обострение разногласий и подрыв доверия к нашим демократическим институтам. Решение этой постоянной проблемы требует общегосударственного подхода, основанного на точном понимании проблемы, которое разведывательное сообщество, посредством оценок, подобных этой стремится обеспечить», — сказала она.