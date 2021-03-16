Дума одобрила тюремные сроки за унижение чести ветеранов

Госдума одобрила во втором чтении поправки об ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также за распространение заведомо ложных сведений о них.

«Всеми фракциями была поддержана поправка, которая вводит уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы или штрафа до пяти миллионов рублей за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, за унижение их чести и достоинства», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за оправдание нацизма с использованием интернета. Максимальный срок лишения свободы — пять лет. Одновременно вводится административная ответственность для юридических лиц за распространение информации, отрицающей решения Нюрнбергского трибунала или одобряющей нацистские преступления. Им грозит штраф на сумму от трех до пяти миллионов рублей.

Поправки были анонсированы после того, как Алексея Навального оштрафовали в 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, который стал героем агитационного ролика RT о поправках в Конституцию.