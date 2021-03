Форум муниципальных депутатов связали с «нежелательной» организацией из-за квитанции об оплате зала

Форум «Муниципальная Россия», на котором задержали всех его участников, связали с «нежелательной» организацией из-за оплаты зала ИП Усмановой Татьяной. Об этом сообщил один из участников мероприятия, которому как и многим теперь вменяют статью КоАП «Осуществление деятельности нежелательной организации», Денис Галицкий. В Facebook он опубликовал квитанцию, в которой указано, что зал, где проводился форум, оплатила индивидуальный предприниматель Усманова Татьяна Юрьевна.

Усманова является координатором «Открытки»*, этим силовики теперь объясняют связь мероприятия с организацией Михаила Ходорковского. «Да пусть даже этот ИП состоит членом этой несуществующей Open Russia Civic Movement* из Великобритании! Прокуратура все его платежи будет считать деятельностью нежелательной организации? — задается вопросом Галицкий. — А представьте, что некий ИП состоит и в клубе филателистов и в кружке вышивания — все его платежи будут относиться сразу к обеим организациям?»

Форум «Муниципальная Россия» должен был проходить с 13 по 14 марта. В первый день его сорвала полиция, задержав всех участников — около 200 человек. На многих составили протоколы о «деятельности нежелательной организации». В МВД также говорили, что задержания произошли из-за «нарушения санитарно-эпидемиологических требований».

*«Открытая Россия», Open Russia Civic Movement — в 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Действующая в России «Открытая Россия» не имеет к ним отношения, заявляли ее активисты. В марте 2019 года движение объявило о ликвидации.