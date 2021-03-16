«Новая газета» объявила охоту на террориста-«курьера»

15 марта в «Новой газете» заявили о химической атаке на редакцию — в здании, где расположен офис издания, люди почувствовали стойкий резкий химический запах. В «Новой» отмечают, что он запах похож на тот, что чувствовался, когда в 2017 году дом и машину журналистки Юлии Латыниной обрызгали неизвестным веществом.

Ночью в интернете появилось видео, как было распылено неизвестное вещество. Сделал это человек, одетый в форму курьера на велосипеде.

В сети появилось видео, как у редакции «Новой газеты» распылили неизвестное вещество. Человек, одетый в форму курьера, пустил его то ли из шины велосипеда (то ли из сумки) и медленно уехал.https://t.co/2PKGScSaaR



Видео: телеграм-канал /moscowmap pic.twitter.com/QGyOwmEBzB — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2021

«Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам, — пишет «Новая». — Напомним, мы арендуем наши площади здесь 25 лет. Это было наше издательство — «Московская правда». Долгие годы мы живем в добром соседстве с инженерами департамента транспорта столицы… И если это покушение на нас, то пострадала и транспортная безопасность Москвы. Мы предлагаем правительству Москвы совместное расследование».

В редакции отмечают, что в соседнем помещении находится детская студия: «Как ядовитый запах отразится на маленьких музыкантах? Если даже несколько наших взрослых сотрудников почувствовали признаки отравления? Это нельзя так оставить. Это угроза для москвичей».

«На наших глазах спецслужбы и айтишники с десятками тысяч камер на улицах Москвы начинают сдавать публичный экзамен. Вопрос в билете один: они способны вычислить потенциального террориста или нет», — заключают журналисты «Новой».

Между тем, ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что полиция Москвы проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.