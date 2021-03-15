Прибыль российского бизнеса упала на 23,5%

Падение совокупной прибыли крупных и средних российских предприятий стало максимальным за 12 лет. В 2020 году прибыль бизнеса составила 12,42 трлн руб., что на 23,5% или 3,82 трлн руб. меньше прошлогоднего показателя, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут «Ведомости». Ранее наиболее высокий показатель снижения прибыли российского бизнеса был отмечен в 2008 году — 30,4%. В денежном выражении сумма недополученных доходов тогда была меньше — 1,74 трлн руб.

Наиболее сильно доходы российского бизнеса упали весной после того, как на фоне пандемии коронавируса было отмечено резкое снижение глобального спроса. «Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер», — поясняют аналитики.

Восстановление доходов предприятий началось в октябре, а их рост был отмечен только в последние три месяца года.

По итогам прошлого года финансовые показатели бизнеса ухудшились в 48 из 85 регионов России. Лидером антирейтинга стала Северная Осетия, на втором месте оказался Ненецкий автономный округ, замыкает тройку Ингушетия. По абсолютному размеру недополученной прибыли лидером стала Москва. Доходы бизнеса здесь упали за год на 2,1 трлн руб. — на 43,2%.