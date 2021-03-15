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#Цензура

Киноскандал Навального

15.03.2021

Экспертный совет кинопремии «Белый слон» сообщил о давлении и цензуре. По мнению специалистов, причиной стало решение отметить наградой фильмы Алексея Навального в номинации «Событие года»
Обращение экспертного совета опубликовано на сайте Гильдии киноведов и кинокритиков. Там отмечается, что в правлении организации выступают против решения наградить политика за его видеорасследования, а руководство Союза кинематографистов настаивает на том, чтобы исключить из совета людей, не являющихся членами организации. В ответ на это Гильдия в полном составе вышла из состава учредителей премии.

«Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность», — говорится в заявлении. 

В обращении отмечается, что за вручение премии Навальному и его сотрудникам высказались большинство членов экспертного совета премии, и конфликт между ним и правлением Гильдии произошел впервые за 22 года существования награды.

«Руководство Гильдии подтверждает абсолютную независимость премии «Белый слон» и снимает с Гильдии обязанности учредителя и организатора этой премии, что позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов», — отмечается в письме. 

В конце февраля заявление о том, что Гильдия киноведов и кинокритиков снимает с себя обязанности организатора премии, сообщил ее президент Кирилл Разлогов. По данным «Эха Москвы», в том обращении не упоминался Навальный, а причиной назывались попытки отдать роль в приятии решений экспертам, не являющимся членами Союза кинематографистов. 

Ранее фильм о «дворце Путина» под Геленджиком наградили премией «Редколлегия», жюри назвало его центральным медийным событием «января 20212 года и, возможно, последних нескольких лет». К данному моменту видео на портале YouTube набрало 114,7 млн просмотров.

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