Киноскандал Навального

«Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность», — говорится в заявлении.
В обращении отмечается, что за вручение премии Навальному и его сотрудникам высказались большинство членов экспертного совета премии, и конфликт между ним и правлением Гильдии произошел впервые за 22 года существования награды.
«Руководство Гильдии подтверждает абсолютную независимость премии «Белый слон» и снимает с Гильдии обязанности учредителя и организатора этой премии, что позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов», — отмечается в письме.
В конце февраля заявление о том, что Гильдия киноведов и кинокритиков снимает с себя обязанности организатора премии, сообщил ее президент Кирилл Разлогов. По данным «Эха Москвы», в том обращении не упоминался Навальный, а причиной назывались попытки отдать роль в приятии решений экспертам, не являющимся членами Союза кинематографистов.
Ранее фильм о «дворце Путина» под Геленджиком наградили премией «Редколлегия», жюри назвало его центральным медийным событием «января 20212 года и, возможно, последних нескольких лет». К данному моменту видео на портале YouTube набрало 114,7 млн просмотров.