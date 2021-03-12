45 стран подготовили обращение с призывом освободить Навального

Помимо стран ЕС, заявление подписали США, Австралия, Канада и Япония. Reuters пишет, что в обращении дело против Навального названо политически мотивированным. Постпред Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт назвал позорной ситуацию с арестом политика после его отравления.
Помимо оппозиционера, авторы обращения призывают немедленно освободить «всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу мнений и их выражения, а также свободу религии и убеждений».
Алексея Навального задержали по прибытии в Россию из Германии, где он лечился после отравления. В феврале суд изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, мотивировав это тем, что оппозиционер не отмечался во ФСИН.