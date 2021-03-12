«Первое только цифровое произведение искусства» продали на Christie`s

Аукционный дом Christie's продал «первое только цифровое произведение искусства» почти за $70 млн. Это JPG-файл «Everydays: The First 5000 Days» художника Майка Винкельманна, известного как Beeple.
Как пишет The Guardian, итоговая стоимость работы составила около $70 млн. Цифровой коллаж продавался вместе со специальным токеном, гарантирующим его подлинность, и был куплен за криптовалюту.
Сумма, за котрую было продано произведение, поставила Beeple в тройку самых дорогих ныне живущих художников. Это также стало первым случаем, когда аукционный дом предложил произведение искусства только в цифровом формате, с невзаимозаменяемом токеном в качестве гарантии. Кроме того, для покупки впервые была использована криптовалюта.
Автор работы, художник Майк Винкельманн заявил в Twitter: «Художники использовали оборудование и ПО для создания и распространения произведений искусства в течение последних 20 с лишним лет, но никогда не было реального способа владеть ими и собирать их. С NFT все изменилось. Я считаю, что мы являемся свидетелями начала следующей главы в истории искусства — цифрового искусства».
Работа состоит из 5 тыс. отдельных изображений, сшитых вместе. Винкельманн создавал по одному из них в день с мая 2007 года.
NFT, о котором говорит художник — это технология создания специальных токенов. Их нельзя заменить на другие, таким образом, они могут быть подтверждением, что цифровой предмет не изменялся и является единственным в своем роде. По сути, технология позволяет человеку закрепить за собой владение любым цифровым объектом искусства, а затем продать его. Это уже используется в музыке, играх и других сферах.
Art is invaluable!— NiftyHussle (@Niftyhussle23) March 8, 2021
“Everydays — The First 5000 Days,” a composite work by the artist known as Beeple ..via Christie’S Images Ltd. pic.twitter.com/FgtjylsYYa