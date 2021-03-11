#Расследование

«Важные истории» связали первого замглавы ФСБ с криминалитетом

11.03.2021

Сергей Королев, назначенный Владимиром Путиным на пост первого заместителя главы ФСБ, связан с лидерами криминального мира. Те, в свою очередь, обвинялись в десятках убийств и похищений, пишут «Важные истории»