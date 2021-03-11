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#Расследование

«Важные истории» связали первого замглавы ФСБ с криминалитетом

11.03.2021

Сергей Королев, назначенный Владимиром Путиным на пост первого заместителя главы ФСБ, связан с лидерами криминального мира. Те, в свою очередь, обвинялись в десятках убийств и похищений, пишут «Важные истории»
Сергей Королев был назначен на новый пост на прошлой неделе, до этого он возглавлял Службу экономической безопасности (СЭБ), а еще раньше — Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ, пишут «Важные истории». Журналисты издания поговорили со знакомыми высокопоставленного силовика и изучили уголовные дела, где он упоминался. Так, издание выяснило, что Королев рос в семье военных, а его отец дружил с Виктором Зубковым, который в 90-х был заместителем Владимира Путина в петербургской мэрии, а сейчас возглавляет совет директоров «Газпрома». Впрочем, собеседники журналистов говорят, что Королев сделал свою карьеру самостоятельно. 

Первое подтверждение связей Королева с криминалитетом произошло в 2004 году. По данным портала, тогда в Петербурге задержали Олега Маковоза, который оказался членом преступной группировки. В Петербурге Маковоз руководил охранной фирмой, и в ходе следствия выяснилось, что Сергей Королев, который тогда работал в службе экономической безопасности УФСБ, плотно с ним общался, а общение это было похоже «на взаимовыгодное сотрудничество». В защиту коллеги Королева говорили, что член ОПГ был для него ценным источником информации. После этого эпизода Королев подал рапорт о переходе в резерв ФНС, которой тогда руководил зять друга его отца, Виктора Зубкова, Анатолий Сердюков.  С ним же затем Королев ушел в Минобороны и стал курировать ГРУ. 

В 2008 году в Испании арестовали «лидеров русской мафии», в том числе бизнесмена Геннадия Петрова из Петербурга. После он и еще один подозреваемый сбежали в Россию, а в ходе расследования выяснилось, что Петров  тесно общался с Виктором Зубковым, Анатолием Сердюковым и его сотрудником по кличке «Болтай-нога», который помогал многим чиновникам с продвижением по службе. В 2018 году The Insider предположил, что под кличкой скрывался как раз Сергей Королев, «Важные истории» теперь подтверждают эту информацию. Источники издания заявили, что Королев и Петров по-прежнему общаются. 

Фамилия Королева возникла и в сообщениях об экстрадиции в Россию из Австрии в 2018 году Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группировки и убийствах.  Адвокаты Гагиева утверждали, что в России ему угрожает опасность от сотрудников ФСБ, сам Гагиев отзывался положительно только о «Руководителе девятой службы ФСБ», который, по его словам, вывез его из России. Журналисты считают, что помог ему именно Королев — по словам собеседников издания, тот был обязан чем-то Гагиеву. 

«Работая над этим текстом, репортер «Важных историй» раз за разом задавал своим собеседникам вопрос: «Как же Королева могли назначить замдиректора с таким количеством знакомых среди лидеров преступного мира?» И друзья, и бывшие враги нового замдиректора ФСБ отвечали примерно одно и то же: «А кто не без греха? Он [Королев] по крайней мере ********* [скотством или предательством] никогда не занимался. А президент таких ценит».

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