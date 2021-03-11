«Важные истории» связали первого замглавы ФСБ с криминалитетом

Первое подтверждение связей Королева с криминалитетом произошло в 2004 году. По данным портала, тогда в Петербурге задержали Олега Маковоза, который оказался членом преступной группировки. В Петербурге Маковоз руководил охранной фирмой, и в ходе следствия выяснилось, что Сергей Королев, который тогда работал в службе экономической безопасности УФСБ, плотно с ним общался, а общение это было похоже «на взаимовыгодное сотрудничество». В защиту коллеги Королева говорили, что член ОПГ был для него ценным источником информации. После этого эпизода Королев подал рапорт о переходе в резерв ФНС, которой тогда руководил зять друга его отца, Виктора Зубкова, Анатолий Сердюков. С ним же затем Королев ушел в Минобороны и стал курировать ГРУ.
В 2008 году в Испании арестовали «лидеров русской мафии», в том числе бизнесмена Геннадия Петрова из Петербурга. После он и еще один подозреваемый сбежали в Россию, а в ходе расследования выяснилось, что Петров тесно общался с Виктором Зубковым, Анатолием Сердюковым и его сотрудником по кличке «Болтай-нога», который помогал многим чиновникам с продвижением по службе. В 2018 году The Insider предположил, что под кличкой скрывался как раз Сергей Королев, «Важные истории» теперь подтверждают эту информацию. Источники издания заявили, что Королев и Петров по-прежнему общаются.
Фамилия Королева возникла и в сообщениях об экстрадиции в Россию из Австрии в 2018 году Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группировки и убийствах. Адвокаты Гагиева утверждали, что в России ему угрожает опасность от сотрудников ФСБ, сам Гагиев отзывался положительно только о «Руководителе девятой службы ФСБ», который, по его словам, вывез его из России. Журналисты считают, что помог ему именно Королев — по словам собеседников издания, тот был обязан чем-то Гагиеву.
«Работая над этим текстом, репортер «Важных историй» раз за разом задавал своим собеседникам вопрос: «Как же Королева могли назначить замдиректора с таким количеством знакомых среди лидеров преступного мира?» И друзья, и бывшие враги нового замдиректора ФСБ отвечали примерно одно и то же: «А кто не без греха? Он [Королев] по крайней мере ********* [скотством или предательством] никогда не занимался. А президент таких ценит».