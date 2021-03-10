В Москве первый приговор по уголовному делу о зимних протестах оказался условным

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева к году лишения свободы условно по делу о применении насилия к полицейскому на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Обвинение запрашивало полтора года реального срока заключения в колонии общего режима.

По версии следствия, Мучаев «совершил наезд на полицейского». Дело рассматривалось в особом порядке, так как он признал вину.

Это первый приговор из-за акции в поддержку Навального 23 января в Москве, о котором стало известно. Ранее приговоры были вынесены участникам акций в Костроме и Владимире, отмечает «МБХ медиа».

