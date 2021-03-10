Twitter притормозили

С 10 марта Роскомнадзор начал «первичное замедление скорости работы сервиса». Оно будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Поводом стало неудаление администрацией платформы противоправного контента.

«Не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков). Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», распространение информации сервисом Twitter внесено в перечень угроз.

Замедление скорости его работы реализовано «с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства». «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», — заключают в РКН.