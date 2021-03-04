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YouTube-канал Навального требуют удалить через суд

04.03.2021

К Алексею Навальному подали еще один иск в суд. Заявители — владельцы бюро переводов Ex Libris Геннадий и Олег Егоровы из Мытищ — требуют взыскать с Навального 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и удалить с YouTube его канал целиком, пишут «Открытые медиа».

Егоровы считают, что «систематически проводимая Навальным работа препятствовала осуществлению предпринимательской деятельности бюро, в офисы бюро посетители не могли пробраться из-за массовых протестов, что повлекло за собой снижение выручки и простой предприятия». Третьим лицом в иске указан Владимир Путин — заявители уверены, что YouTube-канал оппозиционера мешает работе президента России. Также они считают, что распространение Навальным «сведений, порочащих честь и достоинство Президента РФ, органов власти РФ, а также оценка ситуации в экономике РФ, политической системе порочит деловую репутацию ООО «ЭксЛибрис». 

По утверждению истцов, работа офиса Ex Libris неоднократно прерывалась из-за массовых акций протеста, между тем, акции, как правило, проходили в выходные или в рабочие дни после 20:00. В это время бюро не работает, сообщил «Открытым медиа» сотрудник компании.

Иск, поданный в Люблинский суд Москвы, пока не принят к производству. Заявители сказали «ОМ», что самый главный повод для иска — «призывы Навального к санкциям против нашей страны», а расследования оппозиционера приводят к расколу общества, из-за чего Егоровы уже потеряли некоторых партнеров по бизнесу. 

Ранее Алексей Навальный получил 2,5 года колонии после того, как суд заменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше» из-за того, что оппозиционер не отмечался во ФСИН, находясь на лечении в Германии. Также ему назначили штраф в 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана.

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