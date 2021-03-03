Теперь и медики

Как утверждают в Минюсте, «Альянс врачей»* неоднократно получал иностранное финансирование, занимаясь при этом политической деятельностью. Конкретных фактов в сообщении ведомства, которое распространили агентства, не приводится.

Пресс-секретарь профсоюза Александра Захарова сказала, что организация пока не получала уведомления. «На сайте Минюста информации нет. Не повторяйте непроверенные новости», — добавила она в Twitter.

«Альянс врачей»*, как указано на его сайте, защищает права медицинских работников по всей стране: «Вместе мы боремся за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России».

В период эпидемии коронавируса сотрудники профсоюза собирали деньги на средства индивидуальной защиты для медиков. Их они доставляли в различные медучреждения в разных регионах России, нередко сталкиваясь с противодействием полиции, СК и чиновников.

Команда муниципального депутата Москвы Константина Янкаускаса (сам он находится под домашним арестом) отмечает в Twitter, что «Альянс врачей»* вместе с профсоюзом «Действие» активно участвовал в защите единственного в Зюзино роддома №10, которые закрывала мэрия: «Ни один вредитель из мэрии, закрывшей роддом, не наказан до сих пор. Наказывают профсоюз, который спасал». Они также пишут, что у бывшего главы департамента здравоохранения Москвы Георгия Голухова, «начавшего вредительскую оптимизацию медицины», был вид на жительство в Швейцарии. Но его иностранным агентом не признали.

Глава профсоюза Анастасия Васильева проходит по «санитарному делу» из-за акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста. По этому делу также проходят Любовь Соболь, Олег Навальный, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, политик Николай Ляскин, участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальные депутаты Дмитрий Барановский и Люся Штейн.

С 1 марта в России ужесточилось законодательство об иностранных агентах. За нарушения грозят крупные штрафы и даже тюремный срок. В связи с этим правозащитник Лев Пономарев** объявил о роспуске общественной организации «За права человека»***. Внесенные в список СМИ-иноагентов художник Дарья Апахончич** и журналист Денис Камалягин** пытаются оспорить присвоение этого статуса в суде.

*«Альянс врачей» — организация внесена в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

**Лев Пономарев, Дарья Апахончич, Денис Камалягин — внесены в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

*** «За права человека» — движение внесено в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Ликвидировано в 2019 году. Одноименная общественная организация распущена в 1 марта 2021 года.