Человек, изменивший мир

Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Сегодня его поздравляют друзья, мировые лидеры, политики, общественные деятели.

Поздравительные телеграммы в адрес первого президента СССР направили лидеры ряда стран. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что «в это непростое время, когда странам как никогда важно объединиться и работать сообща, чтобы не замкнуться внутри себя», неутомимая приверженность Горбачева открытию советского общества продолжает служить примером: «И я, и весь британский народ по-прежнему восхищаемся Вашим мужеством и высочайшими моральными качествами, которые Вы проявили, добившись мирного завершения Холодной войны».

Канцлер Германии Ангела Меркель также поблагодарила Горбачева за личный вклад в мирное преодоление Холодной войны, а еще за окончательное воссоединение Германии. Жители ФРГ продолжают помнить о «важном вкладе» Горбачева в мирное объединение Германии, а также о его «неизменной личной инициативе, направленной на поддержание дружеских отношений между обеими нашими странами», отметила Меркель. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь к Горбачеву отметил: «Ваши мужественные деяния в знак мира и свободы не забыты в Германии. Своими политическими действиями, а также своим доверием к единой Германии вы внесли решающий вклад в мирное преодоление раскола европейского континента».

Президент России Владимир Путин в телеграмме написал, что Горбачев по праву принадлежит «к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории».

«Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов», — говорится в поздравлении Путина.

«Благодаря Вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий Вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения, — написал Горбачеву президент США Джо Байден. — Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела».

«Немногие лидеры повлияли на ХХ век более положительно, чем Михаил Горбачев», — отмечает бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Горбачев подарил России свободу, — пишет в Twitter сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский. — Свободу, которой мы не сумели воспользоваться. И это наша ответственность. Спасибо вам, Михаил Сергеевич, за эту свободу, за шанс, за возможность увидеть перспективу по-настоящему свободной России! С днем рождения».

«Горбачев — единственный из ныне живущих политиков, о котором можно сказать, что он изменил мир, считает политик Лев Шлосберг. — Измененный мир ему за это благодарен и почитает его как политического титана».

«Если бы Горбачев хотел только власти — теоретически, он бы мог править страной и по сей день. И его портреты носили бы на демонстрациях и вешали в руководящих кабинетах. И сборниками его речей были бы заполнены книжные магазины. Но он сделал другой выбор. Имея возможность не начинать никаких перемен, он решился на это — и изменил не только страну, но и мир», — соглашается политик Борис Вишневский.