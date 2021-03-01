Алексей Макаркин о процессе вакцинации в России

Итак, российские ученые создали действительно хорошую вакцину, что признано ведущими мировыми экспертами. Но мощностей для ее производства, которыми обладает тот же Pfizer, у российской фармацевтики нет. В результате к настоящему моменту привито около 4 млн человек. Для сравнения – в США привито 50 млн, в Великобритании – 20 млн. Континентальная Европа отстает, но в процентном соотношении и там привито больше, чем в России. Да и по общей численности привитых Германия находится рядом с Россией и наращивает темпы быстрее, чем она (притом, что вакцинация в Европе из-за бюрократических проблем в Евросоюзе началась позже, и население Германии в два раза меньше по сравнению с Россией).

И в то же время никаких общественных протестов по этому поводу нет, что связано с несколькими обстоятельствами.

Во-первых, с недоверием к вакцине. Многие россияне интересуются не тем, как вакцинироваться, а как увернуться от этого. Опрос «Левада-центра»* показал, что сделать прививку российской вакциной от вируса готовы только 30% респондентов, 62% сказали, что не готовы, 4% уже привились. Это связано с недоверием не только к власти, но и к элитам в целом. Россияне здесь больше похожи на американских трампистов, также не доверяющих ни федеральным чиновникам, ни «умникам».

Во-вторых, наиболее ресурсные и верящие в научное знание группы населения получили возможность привиться в первых рядах – причем раньше, чем в других странах, где приоритет отдавался людям старшего возраста. Соответственно, продвинутые, встроенные в глобальный мир москвичи не протестуют, а, напротив, довольны возможностью вакцинирования.

В-третьих, немалую роль играет медийное сопровождение. Россиянам рассказывают про провалы вакцинации в США – и на контрасте, о российских успехах; схема напоминает советскую пропаганду. Разумеется, сейчас нет «железного занавеса» - и люди могут пойти в Интернет и поискать альтернативную информацию. Но для этого нужно время и, главное, желание. А желания у большинства нет – новая информация может нарушить комфортную картину мира. Поэтому они выстраивают свои индивидуальные «занавесы».

Теперь вопрос о масштабах и темпах вакцинирования связан с другим – сколько остается до коллективного иммунитета. Если правы специалисты, считающие, что он может быть сформирован летом, так как многие россияне уже незаметно для себя «встречались» с вирусом, то можно быть осторожно оптимистичными. Если же исходить из мнения членкорра РАН Александра Горелова, что иммунная защита на сегодняшний момент есть примерно у 6% населения страны, то ситуация носит куда более сложный характер.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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