Эксперты ООН: российские власти, скорее всего, причастны к отравлению Навального

Эксперты ООН по правам человека заявили, что российские официальные лица, скорее всего, были причастны к отравлению Алексея Навального. По их словам, это было «зловещим предупреждением» для подавления инакомыслия, передает Reuters.

«Учитывая неадекватную реакцию национальных властей, использование запрещенного химического оружия и очевидную картину попыток целенаправленных убийств, мы считаем, что международное расследование должно быть проведено в срочном порядке, чтобы установить факты и прояснить все обстоятельства отравления г-на Навального», — говорится в совместном заявлении экспертов ООН Агнес Калламард и Ирен Хан.

Сегодня постпреды ЕС начали процедуру официального оформления санкций, которые предполагается ввести из-за преследования Навального. Ранее сообщалось, что в список попадут председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, директор Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов. В МИД России уже обещали ответить на эти санкции.