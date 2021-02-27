27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля застрелили политика Бориса Немцова. После этого на месте убийства появился мемориал, который приходится охранять, так как его постоянно уничтожают. А каждый год активисты устраивают акции памяти, на которых нередки задержания. В этом году в большинстве случаев согласовать их с властями не удалось (официально — по причине пандемии), поэтому организаторы ограничились возложением цветов.

В Москве и Петербурге активисты попытались договориться с властью: в администрации городов заранее были отправлены просьбы не разгонять акции памяти, власти вроде бы согласились.

Около 10 часов утра люди начали приходить к месту убийства политика в Москве. Одними из первых цветы возложили дипломаты нескольких европейских стран и США.

Посол @DeborahBronnert почтила память Бориса #Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит 6 лет назад. Он пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России pic.twitter.com/e84yU84eHE — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) February 27, 2021

Также отдать дань памяти к мемориалу (буквально два дня назад в очередной раз разгромленному активистами SERB) пришли российские политики и общественные деятели: сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, глава этой партии Николай Рыбаков, правозащитник Евгений Бунимович, бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, также сообщалось о том, что на акции была Юлия Навальная.

«Сегодня он — знамя борьбы за свободу, и поэтому мы никоим образом не можем позволить властям забыть об этом преступлении», — заявил журналистам Касьянов.

«Он, безусловно, продолжал бы бороться, и относился бы ко всему так же, как относимся и мы», — сказал «Дождю» Николай Рыбаков.

К 14:30 «Белый счетчик» насчитал около 1 тыс. пришедших на место убийства Немцова. К 18:30 их было уже 8,7 тыс.

К 15:30 на акцию памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком Мосту прошли 4,6 тыс. участников.



Интенсивность потока участников постепенно снижается.



Подсчет продолжается.#деньНемцова #БелыйСчётчик pic.twitter.com/qKdVjw1Kjd — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 27, 2021

В Петербурге акция проходила на Троицкой площади у Соловецкого камня, к которому участники и возлагали цветы в память о Немцове. Площадь утром окружили полиция и Росгвардия, усиление и автозаки заметили и в других местах центральной части города.





«Новая газета» писала, что люди не оставались у Соловецкого камня и сразу уходили, задержаний не было. Общее число участников — до 300 человек.

В Петербурге акция памяти Бориса Немцова проходит у памятника жертвам политических репрессий. К мемориалу возлагают цветы, к месту акции стянули полицию



Видео: Денис Кабаков / Дождь pic.twitter.com/oisWJvQ6zH — Дождь (@tvrain) February 27, 2021

«Хорошо, что все было спокойно и без эксцессов. Что можно было вспомнить о Борисе, не опасаясь провести остаток дня в отделе полиции. Хорошо, что «силовики» не мешали церемонии и не пытались искать для задержания «каждого 51-го» (нам ведь написали, что можно у камня только 50 человек одномоментно)… Осуждены исполнители (да и то, как представляется, не все), но так и не названы и не наказаны организаторы и заказчики. Вряд ли мы добавили бы и сейчас к этому что-то новое. Новое будет тогда, когда принципиально (а не декоративно) сменится власть — и тогда совершенно точно мы узнаем правду об этом и других политических убийствах», — написал в Facebook после акции депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Акции устроили и в других крупных городах. В Тюмени жители организовали стихийный мемориал памяти Бориса Немцова — плакаты и цветы прикрепили к памятнику павшим Борцам революции. В таком виде мемориал пробыл всего пару часов, затем его разгромили неизвестные. В Воронеже импровизированный мемориал разбил прохожий. Его задержали активисты и нашли у него нож — полиция бы пригодилась, но ни одного сотрудника рядом не было.

В Рязани фотографию Немцова установили у памятника Ленину, на акцию пришли четверо активистов и в пять раз больше силовиков. В этом городе согласовать акцию пытались даже через суд, но не удалось. Добиться разрешения на памятное мероприятие через суд пытались и в Пскове — активистам отказали, сославшись на ковидные ограничения, при этом 23 февраля местные чиновники без ограничений возлагали цветы к воинским мемориалам. В Ульяновске фото политика поставили у памятника жертвам политических репрессий — полиция и там присматривала за возложением цветов, активистов было немного, обошлось без задержаний. Установку фотографии политика согласовывали с центром «Э», активисты говорили «7х7», что получали требование приходить без плакатов.

Люди собираются. pic.twitter.com/orRUqzz4bh — Штаб Навального в Нижнем Новгороде (@teamnavalny_nn) February 27, 2021

В Смоленске к возложению цветов добавилась раздача Конституции. Несколько экземпляров получили и сотрудники полиции. В Костроме состоялся традиционный вечер памяти Бориса Немцова. В Великом Новгороде прошел митинг — на поданное «Яблоком» уведомление о шествии на 300 человек администрация города прислала отказ, и здесь, в отличие от других городов, обращение в суд помогло согласовать митинг в гайд-парке. В Новосибирске акция перешла в траурное шествие, участники были без плакатов.

Во всех городах, где проходили памятные мероприятия, участники сообщали, что их фотографируют либо люди в штатском, либо сотрудники полиции.

Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В политика попало пять пуль. Спустя два года виновными признали пятерых человек, организаторы и заказчики до сих пор не найдены. Фигуранты дела об убийстве получили от 11 до 20 лет колонии, сообщалось о том, что в ходе следствия к ним применяли пытки.

Сегодня, спустя шесть лет после убийства Немцова, стало известно, что следствие по делу о заказчиках преступления продлили до конца мая, причем потерпевших не оповещают о действиях следователей. Об этом заявил адвокат Вадим Прохоров, представляющий дочь Немцова Жанну.