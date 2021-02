Принца Саудовской Аравии обвинили в причастности к убийству Джамаля Хашогги

Наследный принц Саудовской причастен к убийству журналиста The Washington Post. Мухаммед бен Салман согласовал операцию по уничтожению Джамаля Хашогги, говорится в отчете разведки США, который накануне опубликовала администрация президента США Джо Байдена. Ведомство заявило, что принц лично одобрил операцию по захвату или убийству Хашогги. В отчете отмечается, что в операции участвовали советник принца и сотрудники его службы безопасности.

Авторы документа отмечают, что Мухаммед бин Салман предпринимает усилия для того, чтобы «заставить замолчать диссидентов за границей» и с 2017 года полностью контролирует безопасность Саудовской Аравии и работу ее спецслужб. По их мнению, с учетом этого крайне маловероятно, чтобы такая операция прошла без его разрешения. В документе также перечисляются люди, причастные к убийству журналиста, при этом отмечается, что неизвестно, знали ли они заранее, что все закончится смертью Хашогги.

Ранее этот отчет отказался публиковать бывший президент США Дональд Трамп. Reuters пишет, что Трамп поддерживал наследного принца и не хотел портить отношения с королевством. По данным агентства, несмотря на недавнюю встречу Байдена и короля Саудовской Аравии, есть вероятность отмены сделок по оружию между сторонами. Кроме того, США введут санкции против 76 граждан королевства.

Журналист Джамаль Хашогги погиб 2 октября 2018 года, он вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, но так и не вышел из него. Позже выяснилось, что журналиста The Washington Post пытали и убили в этом здании подданные королевства. The New York Times сообщала, что задержанные по этому делу тесно связаны с наследным принцем Саудовской Аравии.