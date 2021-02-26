Более 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Число россиян, не желающих переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок, достигло максимума с 2014 года. Как показал опрос «Левада-центра»*, об этом заявил 41% респондентов, передают «Открытые медиа».

Наибольшая группа, 21% из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорят, что президент засиделся, надоел и ему пора на пенсию. Коррупцией свое желание сменить руководителя страны объясняют только 8% респондентов.

О желании переизбрания Путина заявили 48% опрошенных. В октябре 2013 года смены президента желали 45% населения, а его переизбрания 33%. После присоединения Крыма, в ноябре 2014 года, число ратующих за смену правящей команды сократилось до 19%, а за переизбрание Путина выступали 58% опрошенных. Постепенный рост нежелания видеть Путина в Кремле начался в 2017 году. В 2018 году число желающих смены власти выросло до 27%, в 2019 до 38% и в 2020 до 40%.



По словам замруководителя «Левада-центра»* Дениса Волкова, динамику роста усталости от власти можно наблюдать уже с 2018 года. Постепенно на нее повлияла и пенсионная реформа, и общее падение уровня жизни, и экономические последствия коронавируса.

* «Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.