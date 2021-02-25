Пашинян вывел людей на площадь

«Выступлю на площади Республики. До тех пор собирайтесь на площади. Полиция и другие правоохранительные органы обеспечат безопасность собрания», — написал премьер Армении в Facebook.

Выйдя к сторонникам он заявил, что армия подчиняется ему и народу: «Во-первых, опасность [столкновений] всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить». По его словам, опасность переворота «управляема»: «Я считаю, что это эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго».

Премьер-министр Армении в сопровождении сына Ашота, министра высокотехнологичной промышленности республики Акопа Аршакяна и депутата Айка Саркисяна #Armenia #Армения #Yerevan pic.twitter.com/XiSEowlebs — David Galstyan (@Aeternum7) February 25, 2021

Перед этим он уволил начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который потребовал отставки главы правительства. Премьер призвал военных продолжать службу, охранять границы и не терять бдительность. Заявление Пашиняна стало следствием требования военных об отставке Пашиняна, которое он сам назвал попыткой переворота.

Военные сегодня выразили «свой решительный протест» в связи с увольнением первого заместителя начальника Генерального штаба «по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах».

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации <…> В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», — говорится в заявлении Генштаба.

Союз армян России поддержал армянских военных. Об этом «Открытым медиа» сообщил вице-президент организации Левон Мукасян. «Если военные встали на сторону народа, то мы, естественно, поддерживаем военных. Молодцы, смелые люди. Подавляющее большинство российских армянских организаций, которые есть в России и в Москве, считают, что Никол Пашинян, как некомпетентный руководитель и главнокомандующий, мягко говоря, должен уйти. И чем раньше он уйдет, тем лучше», — сказал Мукасян. По его словам Пашинян предателем «проиграл войну».

В Кремле заявили, что наблюдают за событиями в Аремении с тревогой. «Считаем это внутренний делом Армении. Призываем всех к спокойствию. Конечно, полагаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока контактов между Владимиром Путиным и Пашиняном не было. Но контакты между Москвой и Ереваном при необходимости организуются быстро, отметил Песков.

Между тем источники «ОМ», близкие к администрации президента, говорят, что Кремль считает возможный уход Пашиняна с поста премьера «хорошим уроком для тех, кто верит в изменение режима на площадях», и не видит в таком развитии никаких проблем для России. По словам одного из собеседников издания, нынешний кризис в Армении показывает, что революции не являются панацеей от структурных проблем: такая смена власти не улучшает качество жизни, а может и ухудшить.

Ранее президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который назвал «несерьезными» выводы о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер», озвученные Николом Пашиняном. Военачальник был уволен по предложению главы правительства.



Пашинян в интервью СМИ заявил, что комплексы «Искандер» в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже первый замглавы Генштаба Хачатрян, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли, чтобы ракета комплекса «Искандер» разорвалась на 10%, сказал: «Конечно, невозможно… Извините, но это несерьезно».