27 февраля москвичи почтут память Бориса Немцова

27 февраля на Большом Москворецком мосту все желающие смогут оставить цветы на месте убийства Бориса Немцова. Организаторы мероприятия рассчитывают, что оно пройдет без конфликтов с полицией.

«Зайти на мост можно будет со стороны Москворецкой набережной. У метро Китай-город, на улице Варварка и на подходе к мосту будут работать волонтеры, которые помогут вам сориентироваться. Это мемориальное мероприятие, но не митинг и не шествие. Поэтому от плакатов советуем воздержаться: не надо давать полиции поводы для задержаний. Кроме того, рекомендуем соблюдать социальную дистанцию с другими людьми, приходить в медицинских масках и перчатках. Берегите здоровье — свое и окружающих», — говорится в сообщении оргкомитета, которое опубликовал в Facebook Илья Яшин.

«У нас был контакт с представителями мэрии, они уточнили, что именно мы хотим сделать, задали некоторые технические вопросы. Мы им все разъяснили, и нам дали понять, что власти не имеют возражений против такого формата», — отметил политик в беседе с «Открытыми медиа».



Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Ежегодно проходит марш памяти политика, в этом году сторонники хотели возложить цветы на месте убийства.



Сегодня волонтеры начали восстанавливать мемориал на месте убийства. Как сообщает Znak.com, пока полиция не препятствует этому, хотя несколько дней назад мемориал был разрушен под присмотром силовиков. В мэрии это назвали «недоразумением». «Сказали, что это было связано с необходимостью чистить мост, якобы у коммунальщиков возникли трения с волонтерами, которые там дежурят, а те эксцессы, которые там происходили пару дней, — результат недопонимания, и надо это расценивать как недоразумение», — пояснил Яшин.