Путин подписал пакет репрессивных законов

Так, ужесточается ответственность за нарушения при финансировании и организации массовых акций. В ст. 20.2 КоАП добавились дополнительные части 9 и 10. В них прописаны штрафы для граждан в размере 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-40 тыс., для компаний — 70-200 тыс. рублей. Наказывать будут за нарушение порядка сбора и расходования средств на проведение акции, и за неправильный возврат и перечисления средств в доход государства (здесь речь идет об анонимных перечислениях, их по новому закону нужно будет отправлять государству). Если отправитель не имеет права финансировать митинги, он будет наказан штрафом на 10-15 тыс. рублей (15-30 тыс. для должностных лиц и 50-100 тыс. для юрлиц).
Увеличивается сумма взыскания за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов. Это касается и массовых акций. Максимальное наказание при неповиновении полиции по-прежнему будет составлять 15 суток ареста, а штрафы вырастут с 500-1000 рублей до 2-4 тыс., плюс добавляется возможность назначить обязательные работы. Игнорирование требований сотрудников других силовых ведомств будет стоить гражданам по 4 тыс. рублей, компаниям 40-70 тыс. в зависимости от ведомства. Повторное невыполнение требований во время массового мероприятия будет наказываться штрафом в 10-20 тыс. рублей, вместо нынешних максимальных 5 тыс.
Упоминание иностранных агентов в СМИ или их материалов без указания их статуса обойдется гражданам в 2-2,5 тыс. рублей, должностным лицам в 4-5 тыс., компаниям — в 40-50 тыс. Непредоставление данных о наличии признаков иноагента будет стоить для физлиц 30-50 тыс. рублей, для общественных объединений — 5-30 тыс. Также предусмотрены штрафы за выпуск и распространение материалов иноагентов без маркировки и рассылку без указания своего статуса.