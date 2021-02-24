Amnesty International продолжает считать Навального политзаключенным и требовать его освобождения

Международная правозащитная организация Amnesty International решила больше не называть Алексея Навального узником совести, но продолжает считать его политзаключенным и требовать его освобождения.

«Amnesty International приняла внутреннее решение перестать называть Алексея Навального узником совести в связи с заявлениями, которые он делал в прошлом. Некоторые из этих заявлений, от которых Навальный до сих пор не отказался, достигают порога пропаганды ненависти, что противоречит определению «узника совести», данному Amnesty», — сказала Би-би-си директор российского представительства организации Наталья Звягина.

Би-би-си отмечает, что речь может идти о некоторых заявлениях Навального об иммигрантах в 2000-х годах, когда он создал национал-демократическое движение «Народ» и участвовал в «русских маршах». Согласно правилам Amnesty International, обязательный критерий получения статуса узника совести — «неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти». В то же время Amnesty отмечает, что в последние годы Навальный подобных заявлений не делал. Поэтому последнее решение «не отменяет нашей решимости бороться за его немедленное освобождение и прекращение политически мотивированного преследования Навального со стороны российских властей», говорит Звягина.

Пресс-секретарь российского отделения «Международной амнистии» Александр Артемьев сказал, что это решение было принято центральным аппаратом организации в ответ на запросы от отделений Amnesty в разных странах. В них пришла «волна похожих запросов» от частных лиц. Сторонники Навального считают, что эти запросы организовали люди, близкие к российским властям. «Одномоментность и общий повторяющийся лейтмотив таких запросов позволяет нам предполагать, что мы имеем дело с целенаправленной кампанией по дискредитации Алексея Навального за рубежом», — соглашается Артемьев.

Источник «Медиазоны» предполагает, что за кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах». Он отметил, что авторы как минимум двух обращений в Amnesty International ссылались на тред в Twitter сотрудничающей с RT колумнистки Кати Казбек, в котором та разоблачала Навального перед иностранной аудиторией как «националиста и расиста».

Amnesty International объявила Навального «узником совести» 17 января, когда он был арестован по возвращении из Германии.