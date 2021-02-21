В ИК-6 Иркутска выявили новые факты пыток

Правозащитники сообщили о новых фактах пыток в иркутской колонии Ик-6. Пострадавшего зовут Тахиржон Бакиев.

По данным проекта «Гулагу.нет», мужчину перевели в иркутскую колонию из ИК-15 Ангарска. Он попал в режимный отряд, где над мужчиной несколько недель издевались. В частности, как сообщается, в конце января другие заключенные порвали его «Коран», связали скотчем, избили и изнасиловали шваброй. Оперуполномоченные оперативного отдела ИК-6 Ерохин и Медников на просьбы о помощи связали мужчину и вновь передали его сокамерникам. После избиений мужчину спрятали под нары на двое суток, скрывая издевательства.

Правозащитники сообщили о ЧП в Генпрокуратуру и Управление собственной безопасности ФСИН. Ранее ведомство сообщало о начале проверки колоний в Иркутской области после жалоб на пытки.