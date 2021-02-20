Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального

При этом суд зачел Навалоному срок под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015-го. «Полтора месяца скинули, нормально уже!» — успехнулся Навальный. Судья рассмотрел, но не принял во внимание решение Европейского суда по правам человека о применении к Навальному обеспечительных мер по правилу 39 Регламента суда. ЕСПЧ ранее определил российским властям немедленно освободить политика, но в Москве заявили, что это решение не может быть исполнено.

Перед оглашением решения Навальный выступил с последним словом, отметив, что произнес их так много, что может получиться «довольно толстая книжка».

«Наверное, в этом есть своеобразный сигнал, который посылает мне власть и владелец замечательного дворца Владимир Путин. Он как жонглер или фокусник говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела, вот прямо так. Но мне кажется, что такая их бравада — вижу это не я один, а и обычные люди, которые смотрят на это, и на них это тяжелое впечатление производит. Каждый думает, а если я столкнусь с судебной системой, какие шансы у меня добиться?» — заявил оппозиционер (цитаты по «Медиазоне»).

Политик отметил, что он верующий человек: «Не всегда легко следовать этой книжке, но, в общем-то, я стараюсь, поэтому мне легче заниматься политикой, чем другим в России». По его словам, он не испытывает никаких сожалений от того, что вернулся.

«Какой самый популярный лозунг в России. В чем сила? Правильно, в правде — это повторяют все, вся страна повторяет, что сила в правде, за кем правда, тот и победит. И несмотря на то, что страна наша сейчас построена на несправедливости — мы постоянно сталкиваемся с несправедливостью, худший вид — вооруженная несправедливость — но одновременно миллионы людей хотят добиться правды, и рано или поздно они ее добьются, насытятся. Всем очевидно: ну есть нищие люди, можно сколько угодно говорить про уровень жизни, но есть правда и против нее не попрешь, и рано или поздно люди, которые хотят правды, добьются. И важная вещь, которую я вам хочу сказать, и прокурору — важно не бояться людей, которые добиваются правды», — заявил Навальный.

В заключении он сказал, что «нужно бороться не только с тем, что Россия не свободна, а и по другим направлениям несчастна»: «Русскую литературу откройте, одни описания несчастья и страдания. Россия должна быть счастливой, Россия будет счастливой».