Главред журнала «Театр» сообщила о преследовании в сети и жизни

«Мне настойчиво звонила неведомая мне Marina Davydova, и в аватарке этого доппельгангера крутилась порнография. Было удивительно и неприятно. Через день — попытка взлома электронной почты. Было неприятно, но уже неудивительно», — рассказала Давыдова.
По ее словам, хуже то, что за неделю о ее семье и деятельности написало несколько Telegram-каналов, «больше, чем все вместе взятые бумеры и зумеры о «Манифесте» Константина Богомолова». В частности, ее супруга Бориса Фаликова в публикациях назвали «шпионом и агентом влияния, завербованным американскими спецслужбами», а сам журнал «Театр» — получателем средств от фестиваля NET, среди учредителей которого, по словам авторов публикаций, якобы есть иностранные организации. В анонимных Telegram-каналах на этом основании сделали вывод, что издание является иностранным агентом.
Давыдова отмечает, что отдельные посты были посвящены ее ребенку, в частности, тому, с кем он отмечал дни рождения и с кем общалась его няня. Также там подробно рассказывалось о задержании подростка на протестном митинге. «Ясно дается понять, что если подведомственное мне издание продолжит и впредь писать о задержаниях театральных людей на уличных акциях (да, мы пишем об этом, нам не безразлична судьба театральных людей), то сын окажется в заложниках», — пишет Давыдова. По ее словам, также неизвестные регулярно звонят в дверь ее квартиры, кроме того, после таких эпизодов с ней связывался участковый с жалобой, что не может навестить ее семью.
«Мне очень радостно, что «никому не нужный», по уверению анонимных авторов, журнал ТЕАТР вызывает такой оглушительный резонанс и такой пристальный интерес в самых верхах, мне отрадно, что он так небезразличен людям далеких, так сказать, от театра профессий. Дорогие товарищи невминкульты, вы укрепили нас в понимании величия и значимости нашего дела. Спасибо! Но прощу вас: в свободное от чтения журнала ТЕАТР время займитесь все же делом – изобличайте настоящих шпионов, ловите настоящих преступников, разоблачайте настоящие финансовые махинации. А мы будем делать то, что и делали прежде — писать о театре и «жить не по лжи». Чего и вам желаем. И да… если со мной или журналом в ближайшее время случится что-то неприятное, я призываю не считать это совпадение случайным», — заканчивает свое обращение Марина Давыдова.
«И это не в той же стране, где два месяца назад принят закон о клевете в интернете, СМИ или в публичном выступлении? Грозит штрафом до 1 млн рублей либо обязательными работами до 240 часов, принудительными работами до двух лет, арестом до двух месяцев либо лишением свободы до двух лет. Но, видимо, грозит совсем не ТЕМ», — написал под постом в Facebook обозреватель «Коммерсанта» Андрей Плахов.
Журнал действительно неоднократно писал о задержаниях театральных работников и о высказываниях и призывах артистов к властям соблюдать Конституцию. Последняя громкая публикация касалась петиции деятелей культуры о том, что гражданам нужно гарантировать право на мирные собрания.
Журнал «Театр» издается с 1937 года. Редакция переставала работать в 2009 году, спустя год ее возродили.