Perseverance совершил посадку на Марс

В центре управления NASA раздались аплодисменты, когда диспетчеры подтвердили, что марсоход Perseverance с прикрепленным вертолетом Ingenuity Mars благополучно совершил посадку на Красной планете. Ровер уже отправил обратно свои первые снимки с поверхности Марса. Они получены с камер, которые помогают управлять роботом, и пока выполнены в низком расширении.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 — NASA (@NASA) February 18, 2021

Самый большой и совершенный марсоход NASA оказался на Марсе в четверг после 203-дневного путешествия, преодолев 472 млн км. Миссия Mars 2020 стартовала 30 июля с космической станции на мысе Канаверал во Флориде.

«Эта посадка — один из тех поворотных моментов для NASA, США и освоения космоса во всем мире. Мы находимся на пороге открытий и затачиваем карандаши, так сказать, чтобы переписать учебники», — сказал исполняющий обязанности администратора NASA Стив Юрчик. — Миссия Mars 2020 Perseverance воплощает дух нашей страны — настойчивость даже в самых сложных ситуациях, вдохновляющая и развивающая науку. Сама миссия олицетворяет человеческий идеал упорства в будущем и поможет нам подготовиться к исследованию Красной планеты».

Celebrations around the world marked the historic touchdown of @NASAPersevere at her new home: Mars.



Relive the #CountdownToMars in our @Twitter Moment:https://t.co/q0mjRA8AHu — NASA (@NASA) February 19, 2021

Роботу весом более тонны предстоит несколько недель испытаний, прежде чем начнет свое двухлетнее научное исследование кратера Езеро на Марсе. Марсоход будет исследовать горные породы и отложения древнего озера Джезеро и дельты реки, чтобы охарактеризовать геологию региона и прошлый климат. Фундаментальной частью его миссии является астробиология, в том числе и поиск признаков древней микробной жизни. Образцы, собранные Perseverance, будут доставлены на Землю, где их изучат специалисты. «Мы не знаем, что нам расскажут эти первозданные образцы с Марса. Но то, что они могут сказать, является монументальным», — отметил Томас Зурбухен, младший научный руководитель NASA.

Кратер Джезеро шириной около 45 км расположен на западной окраине Исидис Планиция, гигантского бассейна к северу от марсианского экватора. Ученые выяснили, что 3,5 млрд лет назад он имел собственную дельту реки и был заполнен водой. Perseverance будет прочесывать регион Джезеро в поисках окаменелых останков древней микроскопической марсианской жизни, забирая образцы с собой.

На поверхности Марса инструменты Perseverance смогут проявить себя с научной точки зрения. Mastcam-Z - это пара камер с регулируемым масштабированием на мачте ровера создает цветные 3D-панорамы марсианского пейзажа с высоким разрешением. SuperCam, также расположенная на мачте, использует импульсный лазер для изучения химического состава горных пород и отложений и имеет собственный микрофон, который помогает ученым лучше понять свойства горных пород, включая их твердость. Ультрафиолетовый лазер и спектрометр SHERLOC вместе с широкоугольным топографическим датчиком будут изучать поверхность горных пород, определяя наличие минералов и органических молекул.

На марсоходе также размещен первый зондовый радар, который нужен для определения того, как различные слои марсианской поверхности формировались с течением времени. Эти данные могут помочь будущим исследованиям по поиску отложений водяного льда под поверхностью Марса. С прицелом на будущие исследования Красной планеты будет испытана технология Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment. Это попытка произвести кислород из разреженной атмосферы Марса. Анализатор динамики окружающей среды марсохода предоставит ключевую информацию о погоде, климате и пылевой активности .

Крошечный вертолет Ingenuity Mars Helicopter, в настоящее время прикрепленный к Perseverance попытается совершить первый управляемый полет на другой планете.

Инженеры-проектировщики и ученые теперь будут проверять Perseverance на практике, тестируя каждый инструмент, подсистему и подпрограмму в течение нескольких недель. Только после этого они отправят вертолет для проведения летных испытаний. Как только испытательные полеты Ingenuity будут завершены, марсоход приступит к серьезным поискам свидетельств древней микробной жизни.