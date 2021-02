Perseverance совершил посадку на Марс

В центре управления NASA раздались аплодисменты, когда диспетчеры подтвердили, что марсоход Perseverance с прикрепленным вертолетом Ingenuity Mars благополучно совершил посадку на Красной планете. Ровер уже отправил обратно свои первые снимки с поверхности Марса. Они получены с камер, которые помогают управлять роботом, и пока выполнены в низком расширении.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

Самый большой и совершенный марсоход NASA оказался на Марсе в четверг после 203-дневного путешествия, преодолев 472 млн км. Миссия Mars 2020 стартовала 30 июля с космической станции на мысе Канаверал во Флориде.

«Эта посадка — один из тех поворотных моментов для NASA, США и освоения космоса во всем мире. Мы находимся на пороге открытий и затачиваем карандаши, так сказать, чтобы переписать учебники», — сказал исполняющий обязанности администратора NASA Стив Юрчик. — Миссия Mars 2020 Perseverance воплощает дух нашей страны — настойчивость даже в самых сложных ситуациях, вдохновляющая и развивающая науку. Сама миссия олицетворяет человеческий идеал упорства в будущем и поможет нам подготовиться к исследованию Красной планеты».

Celebrations around the world marked the historic touchdown of @NASAPersevere at her new home: Mars. Relive the #CountdownToMars in our @Twitter Moment: https://t.co/q0mjRA8AHu

Роботу весом более тонны предстоит несколько недель испытаний, прежде чем начнет свое двухлетнее научное исследование кратера Езеро на Марсе. Марсоход будет исследовать горные породы и отложения древнего озера Джезеро и дельты реки, чтобы охарактеризовать геологию региона и прошлый климат. Фундаментальной частью его миссии является астробиология, в том числе и поиск признаков древней микробной жизни. Образцы, собранные Perseverance, будут доставлены на Землю, где их изучат специалисты. «Мы не знаем, что нам расскажут эти первозданные образцы с Марса. Но то, что они могут сказать, является монументальным», — отметил Томас Зурбухен, младший научный руководитель NASA.

Кратер Джезеро шириной около 45 км расположен на западной окраине Исидис Планиция, гигантского бассейна к северу от марсианского экватора. Ученые выяснили, что 3,5 млрд лет назад он имел собственную дельту реки и был заполнен водой. Perseverance будет прочесывать регион Джезеро в поисках окаменелых останков древней микроскопической марсианской жизни, забирая образцы с собой.

На поверхности Марса инструменты Perseverance смогут проявить себя с научной точки зрения. Mastcam-Z - это пара камер с регулируемым масштабированием на мачте ровера создает цветные 3D-панорамы марсианского пейзажа с высоким разрешением. SuperCam, также расположенная на мачте, использует импульсный лазер для изучения химического состава горных пород и отложений и имеет собственный микрофон, который помогает ученым лучше понять свойства горных пород, включая их твердость. Ультрафиолетовый лазер и спектрометр SHERLOC вместе с широкоугольным топографическим датчиком будут изучать поверхность горных пород, определяя наличие минералов и органических молекул.

На марсоходе также размещен первый зондовый радар, который нужен для определения того, как различные слои марсианской поверхности формировались с течением времени. Эти данные могут помочь будущим исследованиям по поиску отложений водяного льда под поверхностью Марса. С прицелом на будущие исследования Красной планеты будет испытана технология Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment. Это попытка произвести кислород из разреженной атмосферы Марса. Анализатор динамики окружающей среды марсохода предоставит ключевую информацию о погоде, климате и пылевой активности .

Крошечный вертолет Ingenuity Mars Helicopter, в настоящее время прикрепленный к Perseverance попытается совершить первый управляемый полет на другой планете.

Инженеры-проектировщики и ученые теперь будут проверять Perseverance на практике, тестируя каждый инструмент, подсистему и подпрограмму в течение нескольких недель. Только после этого они отправят вертолет для проведения летных испытаний. Как только испытательные полеты Ingenuity будут завершены, марсоход приступит к серьезным поискам свидетельств древней микробной жизни.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k