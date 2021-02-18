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#Наука

Новый поиск жизни

18.02.2021

НАСА готовится к посадке марсохода «Персеверанс»
Ракета-носитель с новым марсоходом стартовала с Земли 30 июля 2020 года. С этого времени корабль преодолел около 500 млн километров до Красной планеты. Главной задачей, как отмечает «Би-би-си», будет поиск следов бактериальной жизни. Но сама миссия посадки тоже достаточно сложна: из-за того, что у Марса есть атмосфера, удачно заканчиваются не более 40% попыток посадить на него космический аппарат. 

Время, за которое устройство должно преодолеть верхние слои марсианской атмосферы и выйти на поверхность планеты, назвали «семью минутами ужаса». Приземление назначено на 20:55 по Гринвичу (около 00:00 МСК), и аппарату нужно будет сбросить скорость со второй космической (около 20 тыс. км/ч) до скорости пешехода, отмечает издание. При этом, так как марсоход будет на большом расстоянии от Земли, инженеры будут получать сигнал от него примерно с 10-минутной задержкой. Трансляция происходящего будет идти на сайте НАСА
Посадка «Персеверанса» должна произойти у марсианского кратера Езеро, где, как считают ученые, могли сохраниться признаки жизни, если она когда-либо была на этой планете. В частности, там сохранились следы древней реки, которая впадала в кратер. 

Ранее, в 2012 году, на Марсе приземлился аппарат «Кьюриосити», который использовал ту же технологию Skycrane, что и новый марсоход. Помимо исследовательской аппаратуры, на новом ровере есть небольшой вертолет НАСА, который сможет сделать несколько полетов над поверхностью планеты. Сам марсоход будет обследовать дно бывшего озера, бурить породы и извлекать образцы. Их он упакует и оставит на поверхности, а затем материалы заберет другой аппарат.

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