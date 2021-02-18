Новый поиск жизни

Время, за которое устройство должно преодолеть верхние слои марсианской атмосферы и выйти на поверхность планеты, назвали «семью минутами ужаса». Приземление назначено на 20:55 по Гринвичу (около 00:00 МСК), и аппарату нужно будет сбросить скорость со второй космической (около 20 тыс. км/ч) до скорости пешехода, отмечает издание. При этом, так как марсоход будет на большом расстоянии от Земли, инженеры будут получать сигнал от него примерно с 10-минутной задержкой. Трансляция происходящего будет идти на сайте НАСА.
Посадка «Персеверанса» должна произойти у марсианского кратера Езеро, где, как считают ученые, могли сохраниться признаки жизни, если она когда-либо была на этой планете. В частности, там сохранились следы древней реки, которая впадала в кратер.
Ранее, в 2012 году, на Марсе приземлился аппарат «Кьюриосити», который использовал ту же технологию Skycrane, что и новый марсоход. Помимо исследовательской аппаратуры, на новом ровере есть небольшой вертолет НАСА, который сможет сделать несколько полетов над поверхностью планеты. Сам марсоход будет обследовать дно бывшего озера, бурить породы и извлекать образцы. Их он упакует и оставит на поверхности, а затем материалы заберет другой аппарат.