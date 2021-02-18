В Минске возбудили уголовное дело по факту смерти протестующего Романа Бондаренко

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту гибели участника акций протеста в Минске в 2020 году. Роман Бондаренко скончался после того, как его избили люди в масках на «Площади перемен».



Дело открыто по ч. 3 ст. 147 УК республики об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека. В сообщении ведомства отмечается, что сотрудники прокуратуры не установили причастность к преступлению сотрудников органов внутренних дел.



Роман Бондаренко скончался 12 ноября на следующий день после избиения. При этом к врачам его привезли из РУВД Центрального района Минска, а в МВД позже заявили, что в конфликте участвовали «неравнодушные граждане». До этого в Минске умер другой участник акции протеста, Александр Тарайковский. В милиции говорили, что у него в руках взорвалась граната, но затем в сети появилась видеозапись, на которой видно, что мужчина получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Еще одной жертвой после президентских выборов в Белоруссии 11 августа стал Геннадий Шутов, ему выстрелили в голову.

