Главное в политике за 16 февраля

ГЛАВНОЕ

• В новое уголовное преследование Алексея Навального может вылиться процесс по его делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко — прокурор попросила суд направить в СК материалы для доследственной проверки об оскорблении судьи, которые политик допустил во время заседаний. Решение суд вынесет вместе с приговором по делу о клевете, по которому обвинение требует для политика штраф в 950 тыс. руб. Пока дело, вопреки протесту защиты оппозиционера, отложено до 20 февраля — в этот же день у политика в Мосгорсуде апелляция по делу «Ив Роше». По делу о клевете Навальный выступит с последним словом, после чего суд огласит решение. «Каждый момент этого дела — юридическая бессмыслица», — сказал он в ходе прений. Навальный вновь назвал дело сфабрикованным, требовал почерковедческой экспертизы документов, которые якобы подписывал Артеменко, а в конце попросил у судьи рецепт соленых огурцов. Полную расшифровку речи читайте здесь.

• «Навальный действительно обидел ветерана, — пишет социолог Игорь Эйдман. — Даже не одного, а целую группу ветеранов и их родственников. Ветеранов-чекистов; стукачей, палачей, отравителей: Путина, Бортникова, Золотова, Сечина. Ветеранов уголовного мира и ОПГ; бандитов, мошенников: Пригожина, Усманова, Дерипаску. Ветеранов первой древнейшей профессии: Кабаеву, Кривоногих, Соловьева, Киселева <…> За это они его хотели убить, а теперь судят».

• Экономист Сергей Алексашенко уверен, что суд над Навальным это политическая расправа: «В этой связи защита Навального пытается делать вид, что это судебный процесс. Но на самом деле она готовит почву для подачи обращения в ЕСПЧ, потому что понятно, что политическое решение по Навальному будет приниматься не в суде».

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Третий кассационный суд оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет колонии. За его преследованием может стоять помощник Владимира Путина и экс-генерал ФСБ Анатолий Серышев, пишет «Проект». Причиной охоты на главу карельского «Мемориала»* могла стать публикация списка сотрудников НКВД, участвовавших в расстрелах узников ГУЛАГа, среди которых оказался возможный родственник Серышева.

СУД

• Несправедливым ЕСПЧ признал судебный процесс над националистами Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, которых осудили за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они жаловались на предвзятость присяжных.

• В ЕСПЧ обратился главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, отбывающий административный арест. Он указывает на нарушение восьми статьей Конвенции о защите прав человека, в том числе и на бесчеловечные условия содержания в спецприемнике. Кстати в новосибирском спецприемнике, как выяснилось, заразился коронавирусом экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский, он также намерен по этому поводу обратиться с иском в Европейский суд.

• Суд отклонил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко, изданию «Медуза» и журналисту издания «Довод» Илье Косыгину.

• В СИЗО суд отправил многодетную мать из Новосибирска, обвиняемую по «дадинской статье».

ПОЛИТИКА

• Вести сбор подписей избирателей в электронном виде кандидаты смогут в пяти регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. А вот проводить предвыборную кампанию станет сложнее — Госдума одобрила ужесточение наказаний за незаконную агитацию. Депутаты также утвердили штрафы за нарушение законодательства об иностранных агентах, в том числе физических лицах, внесенных в этот список.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Россия достигла уровня «воюющей Сирии» по смертности среди трудоспособных мужчин — если нынешние показатели по рождаемости и смертности сохранятся, то к 2030 году естественная убыль составит более 5,5 млн человек.

• Производство подсолнечного масла и сахара резко сократилось после решения государства заморозить цены на них.

• Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $50 тысяч.

ОБЩЕСТВО

• В Москве официально запущена процедура обсуждения возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку — в Общественной палате города поддержали инициативу установить здесь «доминанту», а Мосгордума будет решать, какую именно. Мнение, возможно, спросят и у горожан.

• В ОМОН и протестующих «играли» школьники Нижневартовска на «уроке», который им устроили сотрудники полиции и Росгвардии.

• Жертв домашнего насилия в десятки раз больше, чем числится в статистике МВД. К такому выводу пришли участники проекта Консорциума женских неправительственных объединений.

* «Мемориал» — организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.