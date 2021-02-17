Европейский суд требует освободить Навального

«16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя», — цитируется на сайте Навального документ ЕСПЧ.

«39 правило Регламента ЕСПЧ это такой экстренный механизм, когда Европейский суд считает, что до основного судебного разбирательства какой-либо стране нужно принять какие-то срочные меры которые касаются жизни и здоровья человека, — поясняет юрист Иван Жданов. — Это правило применяется крайне редко и все абсолютно страны его применяют. Чаще всего это касается беженцев, которых страна пытается выслать, а на родине им грозит смертельная опасность. Так вот по Алексею Навальному Европейский суд применил это правило и указал немедленно его освободить».

По словам Жданова, нет варианта, что Россия не исполнит это решение: «Даже Турция такие решения исполняет. Россия всегда исполняла такие решения, исполнит его и сейчас».

Между тем ранее в Минюсте РФ заявляли, что Россия не сможет освободить Навального по требованию Страсбурга, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. В министерстве пояснили, что ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения.

Если Минюст откажет ЕСПЧ, это станет первым случаем в истории, заявила «Открытым медиа» адвокат Навального Ольга Михайлова. Она подчеркнула, что решение подлежит незамедлительному исполнению властями России. «Что касается процедуры то, по всей видимости, инициативу тот должны взять на себя Генпрокуратура и ФСИН, так как именно они добивались ареста Навального», — полагает Михайлова,

Навальный находится в СИЗО. Его отправили за решетку, заменив условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Апелляция на это решение пройдет 20 февраля. В этот же день политика продолжат судить по делу о клевете.