ТАСС: ЕСПЧ потребует от России освобождения Навального

Европейский суд по правам человека принял решение, предписывающее России освободить Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к секретариату Совета Европы. По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер.

Ранее в Минюсте РФ заявляли, что Россия не сможет освободить Навального по требованию Страсбурга, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. В министерстве пояснили, что ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения.

Ранее защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше». Адвокаты просят комитет задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека, которая предусматривает меры в отношении стороны, которая не исполняет решения Европейского суда.