Ирине Волк «подарили» фитнес-клуб

Как пишут «Открытые медиа», помещения фитнес-центра перешли к Золотницкому и еще двум собственникам, Наталье Владимировой и Владимиру Крутееву, в 2018 году. Сейчас пенсионеру принадлежит 3/10 доли в помещении. Если о Владимировой ничего не удалось узнать, то Крутеев оказался по совместительству учредителем компании, управляющей клубом и владеющей торговой маркой. В начале 2000-х бизнесмен возглавлял муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» в Электростали, а затем работал в Росреестре. При этом собеседники «Открытых медиа» отмечают, что его декларации обычно отличались скромностью.
Алексей Золотницкий стал совладельцем элитного фитнес-клуба в период, когда боролся с последствиями инсульта – в конце 2017 года, за год до покупки доли в бизнесе, он потерял речь и координацию движений. Знакомые семьи актера рассказали изданию, что приобретение было сделано в интересах его сына, об отношениях которого с Ириной Волк несколько раз сообщалось в прессе. «ОМ» отмечают, что в 2015 году как глава пресс-службы Управления экономической безопасности она должна была подать декларацию об имуществе и доходах, и указала там «супруга, а также две квартиры, в собственности (43,1 кв. м) и пользовании (79,8 кв. м), площадь которых точно совпала с квартирами, фигурировавшими в декларации Золотницкого». Пресс-служба МВД подчеркивает, что у Волк нет доли в клубе First&Only.
В 2020 году Ирина Волк получила звание генерал-майора. Это вызвало дискуссию, в ходе которой обсуждалось ее участие в телепередачах и на публичных мероприятиях, и отсутствие информации об ее участии в расследовании преступлений. В МВД тогда заявили, что новое звание соответствует ее статусу помощника главы ведомства. Ранее издание «Важные истории» сообщало, что Росреестр засекретил сведения о недвижимости Ирины Волк вместе с данными об активах других силовиков. В частности, речь шла об участке площадью 1200 кв. м в дачном поселке «Белые росы» под Можайском.