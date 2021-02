Из-за морозов в США погиб 21 человек, миллионы остались без электричества

Серьезные холода в США унесли жизни не менее 21 человека, миллионы жителей Техаса остались без электричества. Как пишет Reuters, они охватили обширные территории Соединенных Штатов, что стало причиной закрытия центров вакцинации от COVID-19 и мешают поставкам вакцины. Ожидается, что непогода продлится до выходных.

Энергосистема Техаса неоднократно выходила из строя, что вызывало веерные отключения электроэнергии. Морозная погода остановила работу гигантских ветряных турбин, что лишило энергетические компании возможности удовлетворить растущий спрос. По данным полиции и местных СМИ, по меньшей мере, 21 человек погиб в Техасе, Луизиане, Кентукки и Миссури, в том числе четыре человека погибли в результате пожара в Шугар-Ленд, штат Техас, где отключилось электричество.

#US Millions of people in #Texas were left without power after a rare deep freeze forced the state's electric grid operator to impose rotating blackouts because of higher power demand Vía @Reuters https://t.co/97FUhmaegc #TexasBlackout pic.twitter.com/FL7afqbwkz

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что 1,3 млн человек в его городе остаются без электричества. Власти ищут предприятия, которые могут открыть свои двери и стать центрам обогрева.

Президент Джо Байден заверил губернаторов сильно пострадавших штатов, что федеральное правительство готово предоставить любые необходимые ресурсы в чрезвычайной ситуации.

This is how crazy it is in Texas this week we freeze to death, next week we need the AC. pic.twitter.com/yvmWajMbIs