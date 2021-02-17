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Из-за морозов в США погиб 21 человек, миллионы остались без электричества

17.02.2021

Серьезные холода в США унесли жизни не менее 21 человека, миллионы жителей Техаса остались без электричества. Как пишет Reuters, они охватили обширные территории Соединенных Штатов, что стало причиной закрытия центров вакцинации от COVID-19 и мешают поставкам вакцины. Ожидается, что непогода продлится до выходных.

Энергосистема Техаса неоднократно выходила из строя, что вызывало веерные отключения электроэнергии. Морозная погода остановила работу гигантских ветряных турбин, что лишило энергетические компании возможности удовлетворить растущий спрос. По данным полиции и местных СМИ, по меньшей мере, 21 человек погиб в Техасе, Луизиане, Кентукки и Миссури, в том числе четыре человека погибли в результате пожара в Шугар-Ленд, штат Техас, где отключилось электричество.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что 1,3 млн человек в его городе остаются без электричества. Власти ищут предприятия, которые могут открыть свои двери и стать центрам обогрева.

Президент Джо Байден заверил губернаторов сильно пострадавших штатов, что федеральное правительство готово предоставить любые необходимые ресурсы в чрезвычайной ситуации.

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