Навальный зарабатывает новое дело

UPD: Вопреки возражению адвокатов, суд отложил заседание по делу Алексея Навального о клевете на 20 февраля — в этот же день у политика апелляция на решение Симоновского суда по делу «Ив Роше».

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Прокурор Екатерина Фролова просит оштрафовать Алексея Навального на 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Также, по мнению обвинения, ему следует назначить 3,5 года колонии общего режима путем сложения наказаний, так как преступление совершено в период испытательного срока, а испытательный срок по «делу Ив Роше» уже был заменен на реальный без учета этого дела, передает «Медиазона».

Заседание проходит в Бабушкинском суде Москвы. Ранее прокурор попросила выделить из дела о клевете материалы, в которых говорится, что политик в ходе процесса оскорбил еще и судью. Она попросила направить документы на доследственную проверку в ГСУ СК.

На предыдущем заседании судья сделала Алексею Навальному более 10 предупреждений. Тот в ответ говорил, что выносит предупреждение судье. Решение по материалам, о которых говорила прокурор, отложили до вынесения приговора.

Дело о клевете на ветерана Игната Артеменко рассматривается с 5 февраля. Пенсионер участвовал в видеоролике в поддержку поправок в Конституцию в 2020 году. Навальный тогда выложил твит, в котором назвал участников видео «холуями» и «предателями».