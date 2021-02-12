Главное в политике за 12 февраля

ГЛАВНОЕ

• Протестные акции в поддержку Алексея Навального стали самыми запоминающимися событиями первого месяца года — их упомянули 45% опрошенных «Левада-центром»*. Далее следуют новости, связанные с коронавирусом — 12% и возвращением политика в Россию 11%. Неудивительно, что власти продолжают борьбу с предстоящим 14 февраля флешмобом оппозиции с фонариками. Роскомнадзор заставляет СМИ удалять новости о нем, а прокуроры выносят сторонникам Навального предостережения. Власти Петербурга на то же время, что и оппозиция собирают волонтеров на свою акцию — «50 молодых людей сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу». В Петербурге же, где силовики особо жестоко разгоняли протесты, сегодня наградили спецполк полиции и ОМОН Росгвардии. «Эти люди выполняют боевые задачи по предназначению, обеспечивают правопорядок. Это так важно, потому что сохраним порядок, сохраним любимый город, сохраним великую Россию», — пояснил глава петербургского парламента Вячеслав Макаров.

• «Никакой Леонид Волков не смог бы сделать для увеличения числа желающих поучаствовать в акции сторонников Навального столько, сколько делает сейчас государство. Давать противнику шанс столь легким и безопасным способом поднять чувство собственной значимости — это вообще последнее, что тебе нужно делать», — отмечает политолог Аббас Галлямов.

• На фоне протестов и возвращения Навального растут пожертвования, которые получает команда политика — самые крупные донаты в биткоинах этом году зафиксированы на следующий день после прилета оппозиционера в Россию, а также накануне протестов 23 января и на следующий день после них. Всего с 1 января команда Навального получила 6,242 биткоина или около $300 тыс.

• Брошенные в спецприемники по обвинению в различных нарушениях, связанных с акциями последних недель, отбывают сроки в пыточных условиях, права их повсеместно нарушаются. «Чтобы я не мог никому пожаловаться, мне уже четыре дня не дают звонить по телефону. Когда наша камера получает телефоны, силовики включают заглушку и вся связь вырубается», — рассказывает Андрей Пивоваров, которому письмо передать своим друзьям удалось только во время очередного суда. Член общественной наблюдательной комиссии Перми Оксана Асауленко описывает местный спецприемник так: «В камерах черная плесень, следы от протечек, грязные разводы, обвалившаяся штукатурка. Видимо, одна сторона здания просто гниет <…> Так называемые чаши Генуя находятся в очевидно антисанитарном состоянии. Но это я уже видела, так скажем, а вот матрасы в этом спецприемнике — это какой-то кошмар. Некоторые представляют собой просто тряпочки, а внутри них — большие и маленькие комки».

• Заключенный в СИЗО Навальный сегодня провел день в суде — второй день заседания по делу о клевете вновь прошел на повышенных тонах, политик спорил со свидетелями, прокурором и судьей, которая вынесла ему множество предупреждений. Защита подсудимого требовала заменить судью, обвинив ее в отсутствии беспристрастности, но в ходатайстве было отказано. Около суда в это время полиция задержала мужчину, который взобравшись на дерево, в громкоговоритель призвал всех, кто «считает нынешнюю власть преступной», выйти и заявить об этом.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Центробанк завершил цикл смягчения ключевой ставки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Сегодня ЦБ оставил ставку неизменной уже в четвертый раз подряд на уровне 4,25%.

• Необходимо постепенно сворачивать программу льготной ипотеки, также заявила сегодня Набиуллина. Пока пониженная ставка действует до 1 июля.

• Правительство сменило главу Пенсионного фонда России — новым руководителем стал Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования.

В МИРЕ

• В Белоруссии примут новые законы, посвященные пресечению массовых беспорядков, заявил Александр Лукашенко: «Чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия».

• Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили новые обвинения: в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.

• Власти Китая запретили вещание британского телеканала BBC World News из-за «противозаконного контента» и «ущерба национальным интересам КНР». Решение принято на фоне репортажей BBC о дискриминации уйгурского меньшинства в Китае. Кроме того, на прошлой неделе в Великобритании была отозвана лицензия у китайского телеканала CGTN, так как он контролируется коммунистической партией Китая.

* «Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.