Партия «Парнас» уведомила мэрию Москвы о марше Немцова

Представители партии «Парнас» во главе с ее председателем Михаилом Касьяновым подали уведомление в правительство Москвы о намерении провести марш памяти Бориса Немцова в день его убийства 27 февраля.

Среди целей акции они называют:

требование привлечения к суду организаторов и заказчиков политического убийства Бориса Немцова;

выражение поддержки Алексею Навальному, требование его освобождения и прекращения уголовного преследования;

требование освобождения Юрия Дмитриева, Азата Мифтахова, других политзаключенных и прекращения преследования граждан за их политические взгляды;

призыв к властям России обеспечить конституционные права и свободы граждан и провести свободные выборы в соответствии с нормами Конституции и международными обязательствами.

В партии рассчитывают, что мэр Сергей Собянин в ближайшие дни отменит запрет на проведение публичных мероприятий в Москве в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Ранее глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин сообщил, что организаторы марша Немцова просят Собянина не препятствовать возложению цветов на месте убийства оппозиционного политика. При этом от шествия они готовы отказаться.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления осуждены на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик убийства не найден.