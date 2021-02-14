Свет солидарности. Часть 2

В Москве некоторые люди не ограничились своими дворами, выйдя на Тверскую. Здесь же оказались и журналисты, которых в регионах заметно не было.

Стоять холодно. Решили прогуляться.

В Петербурге участники флешмоба выносят не только свечи и фонарики, но и небольшие плакаты.

Другие скандируют «Свободу политзаключенным».

Вообще в столицах, судя по фото из соцсетей, активных участников акции заметно больше.

Нас в центре Петербурга много! pic.twitter.com/LkEFSeEqER — Арсений Веснин (@ars_ves) February 14, 2021

Незадолго до начала акции в Москве в Instagram фото с фонарями выложил Дмитрий Медведев. Но вот возможность оставлять комментарий вскоре закрыл. До этого пользователи интересовались у бывшего премьера и президента: «Фонарики будете включать Дмитрий Анатольевич?)», «Это какая-то пасхалочка?)», «Свободу Алексею Навальному. Вы то можете повлиять? Вы то все понимаете» и т.д.





Флешмоб не превратился в массовые акции, но охватил всю страну от городов до небольших поселков. Количество просмотров по хештегу #любовьсильнеестраха в TikTok достигло 3,9 млн просмотров по данным на 19.50 по Москве, подсчитали «Открытые медиа». Хэштег акции вышел на первое место по популярности в российском Twitter.

Как прохода акция на Дальнем Востоке и в Сибири, смотрите здесь. А вот еще несколько фото из городов Урала и европейской части России.

В Екатеринбурге идею с фонариками поддержал бывший мэр города Евгений Ройзман.

Любовь сильнее страха, а свет сильнее тьмы.

Свободу Навальному!

Свободу политзаключённым! pic.twitter.com/spGOMDY32w — Евгений Ройзман (@roizmangbn) February 14, 2021

В столице Урала действительно зажгли.

Пермь романтична.

Забавно, конечно что твои единственные романтические фото с 14 февраля - это фото с акции #любовьсильнеестраха. Но это и правда история про любовь к родине и про любовь друг к другу. pic.twitter.com/rBSsFeSZTv — Кеша Мирная (@kesha_mirnaya) February 14, 2021

И дружелюбна.

Сначала мы стояли одни в своём дворе, затем нам помахали из многоэтажки, и мы пошли в ту сторону. По дороге к нам присоединилась девушка с криком "Подождите!", издалека увидели ещё фонарики. В итоге собралась целая компания (на фото не все!) Все доброжелательные и весёлые! pic.twitter.com/uW3ZWBW9R0 — Лиза в небесах с раухтопазами ❌❤❌ (@liza_inthesky) February 14, 2021

Челябинск настроен серьезно.

Поволновалась. Достала свой световой меч. Вышла на акцию и... Двор не был пуст! Познакомилась с классными людьми из собственного дома

(Они существуют!)



Россия будет влюбленной ❤️#любовьсильнеестраха в Челябинске! pic.twitter.com/cTnUXbCLLt — Master❌Nora (@MasterNorrra) February 14, 2021

В Уфе свой юмор.

Саратов.

Архангельск использует профессиональное освещение.