Свет солидарности. Часть 2

В Москве некоторые люди не ограничились своими дворами, выйдя на Тверскую. Здесь же оказались и журналисты, которых в регионах заметно не было.
Москва, Тверская. #ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/qIE6zoZVBC— E.L. ⚪️🔴⚪️ #ЛюбовьСильнееСтраха (@El_espanola) February 14, 2021
Стоять холодно. Решили прогуляться.
В Петербурге участники флешмоба выносят не только свечи и фонарики, но и небольшие плакаты.
Вау! Целое шествие в Южном Чертаново! Москва❤️#любовьсильнеестраха pic.twitter.com/G6PTwl15Ny— ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) February 14, 2021
Другие скандируют «Свободу политзаключенным».
И свободу политзаключённым! pic.twitter.com/OZliEmHZf7— Арсений Веснин (@ars_ves) February 14, 2021
Вообще в столицах, судя по фото из соцсетей, активных участников акции заметно больше.
Нас в центре Петербурга много! pic.twitter.com/LkEFSeEqER— Арсений Веснин (@ars_ves) February 14, 2021
Свет сильнее тьмыОпубликовано Еленой Лукьяновой Воскресенье, 14 февраля 2021 г.
Флешмоб не превратился в массовые акции, но охватил всю страну от городов до небольших поселков. Количество просмотров по хештегу #любовьсильнеестраха в TikTok достигло 3,9 млн просмотров по данным на 19.50 по Москве, подсчитали «Открытые медиа». Хэштег акции вышел на первое место по популярности в российском Twitter.
#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/FDzWz9h5iI— Илья Яшин (@IlyaYashin) February 14, 2021
Как прохода акция на Дальнем Востоке и в Сибири, смотрите здесь. А вот еще несколько фото из городов Урала и европейской части России.
В Екатеринбурге идею с фонариками поддержал бывший мэр города Евгений Ройзман.
Любовь сильнее страха, а свет сильнее тьмы.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) February 14, 2021
Свободу Навальному!
Свободу политзаключённым! pic.twitter.com/spGOMDY32w
В столице Урала действительно зажгли.
Пермь романтична.
Забавно, конечно что твои единственные романтические фото с 14 февраля - это фото с акции #любовьсильнеестраха. Но это и правда история про любовь к родине и про любовь друг к другу. pic.twitter.com/rBSsFeSZTv— Кеша Мирная (@kesha_mirnaya) February 14, 2021
И дружелюбна.
Сначала мы стояли одни в своём дворе, затем нам помахали из многоэтажки, и мы пошли в ту сторону. По дороге к нам присоединилась девушка с криком "Подождите!", издалека увидели ещё фонарики. В итоге собралась целая компания (на фото не все!) Все доброжелательные и весёлые! pic.twitter.com/uW3ZWBW9R0— Лиза в небесах с раухтопазами ❌❤❌ (@liza_inthesky) February 14, 2021
Челябинск настроен серьезно.
Поволновалась. Достала свой световой меч. Вышла на акцию и... Двор не был пуст! Познакомилась с классными людьми из собственного дома— Master❌Nora (@MasterNorrra) February 14, 2021
(Они существуют!)
Россия будет влюбленной ❤️#любовьсильнеестраха в Челябинске! pic.twitter.com/cTnUXbCLLt
В Уфе свой юмор.
Саратов.
Саратов! Познакомились с очень приятными людьми) #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/nKUspBXuoL— Patopat (@KorniGlot) February 14, 2021
Архангельск использует профессиональное освещение.
Казалось, что акция прошла без задержаний и каких-либо конфликтов с силовиками. Но в Симферополе задержали пять человек, сообщает «ОВД-Инфо». Они стояли на площади Ленина с зажженными фонариками, причину задержания полицейские не объяснили.