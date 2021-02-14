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#Протест

Свет солидарности. Часть 2

14.02.2021

После Дальнего Востока и Сибири к акции «Любовь сильнее страха» присоединились Урал с Евгением Ройзманом и европейская часть страны. Какой-то намек оставил даже Дмитрий Медведев

В Москве некоторые люди не ограничились своими дворами, выйдя на Тверскую. Здесь же оказались и журналисты, которых в регионах заметно не было. 



Стоять холодно. Решили прогуляться.

В Петербурге участники флешмоба выносят не только свечи и фонарики, но и небольшие плакаты.

Другие скандируют «Свободу политзаключенным».

Вообще в столицах, судя по фото из соцсетей, активных участников акции заметно больше.

Свет сильнее тьмы

Опубликовано Еленой Лукьяновой Воскресенье, 14 февраля 2021 г.
Незадолго до начала акции в Москве в Instagram фото с фонарями выложил Дмитрий Медведев. Но вот возможность оставлять комментарий вскоре закрыл. До этого пользователи интересовались у бывшего премьера и президента: «Фонарики будете включать Дмитрий Анатольевич?)», «Это какая-то пасхалочка?)», «Свободу Алексею Навальному. Вы то можете повлиять? Вы то все понимаете» и т.д.


Флешмоб не превратился в массовые акции, но охватил всю страну от городов до небольших поселков. Количество просмотров по хештегу #любовьсильнеестраха в TikTok достигло 3,9 млн просмотров по данным на 19.50 по Москве, подсчитали «Открытые медиа». Хэштег акции вышел на первое место по популярности в российском Twitter.

Как прохода акция на Дальнем Востоке и в Сибири, смотрите здесь. А вот еще несколько фото из городов Урала и европейской части России.

В Екатеринбурге идею с фонариками поддержал бывший мэр города Евгений Ройзман. 

В столице Урала действительно зажгли.

Пермь романтична.



И дружелюбна.

Челябинск настроен серьезно.

В Уфе свой юмор.

Саратов.

Архангельск использует профессиональное освещение.



Казалось, что акция прошла без задержаний и каких-либо конфликтов с силовиками. Но в Симферополе задержали пять человек, сообщает «ОВД-Инфо». Они стояли на площади Ленина с зажженными фонариками, причину задержания полицейские не объяснили.

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