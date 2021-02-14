Свет солидарности

Выйти в свои дворы и зажечь свечи или фонарики вечером 14 февраля предложил жителям городов руководитель штабов Навального Леонид Волков — таким образом он решил провести масштабную акцию в поддержку заключенного в СИЗО Алексея Навального.

Стартовал флешмоб по понятным причинам с востока — первыми в нем приняли участие даже не жители России, а австралийцы.

Позже подключились жители Дальнего Востока и Сибири.

Акции не стали массовыми, люди выходили по одному или небольшими группа до пяти человек.

В Хабаровске не забывают про арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

В это время в В Москве и Петербурге активистки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и всех преследуемых женщин. «В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным — всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция, всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках», — отметили организаторы акции.

На Старом Арбате журналисты насчитали около 300 «звеньев цепи», в Петербурге — несколько десятков.

В Москве «Цепь солидарности» наконец-то развернулась. Пришли и провокаторы из SERBа, сегодня, впрочем, довольно тихие.



Фото: Дмитрий Кочанов / @sotavision. pic.twitter.com/GmePuhBQSM — SOTA (@SotaVision) February 14, 2021

Читают «Реквием» Ахматовой напротив «Крестов». pic.twitter.com/GG8n2h1mqi — Арсений Веснин (@ars_ves) February 14, 2021

на акции появились «солдаты НАТО», кидают в участниц купюры pic.twitter.com/myj9KnJAvP — Liza Fokht (@lizafoht) February 14, 2021

Замерзла, пока там топталась, и еле нашла чистое место, но нарисовала косое сердечко себе под окнами. Считаю, что для одного вышло неплохо))#любовьсильнеестраха pic.twitter.com/kk7KBK17eH — Winter is coming (@Demoninsneakers) February 14, 2021

На Арбат в касках НАТО и с надувными автоматами пришли и активисты прокремлевского движения НОД.Хоть Волков свой призыв о флешмобе с фонариками адресовал жителям крупных городов, поддержали акцию и в небольших райцентрах.На байкальском острове Ольхон.И даже в Китае и Таиланде.