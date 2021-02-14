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#Протест

Свет солидарности

14.02.2021

В разных городах России и других стран 14 февраля проходит акция «Любовь сильнее страха», анонсированная сторонниками Алексея Навального. В Москве и Петербурге активистки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и всех преследуемых женщин

Выйти в свои дворы и зажечь свечи или фонарики вечером 14 февраля предложил жителям городов руководитель штабов Навального Леонид Волков — таким образом он решил провести масштабную акцию в поддержку заключенного в СИЗО Алексея Навального.

Стартовал флешмоб по понятным причинам с востока — первыми в нем приняли участие даже не жители России, а австралийцы. 

Позже подключились жители Дальнего Востока и Сибири.

Акции не стали массовыми, люди выходили по одному или небольшими группа до пяти человек.



В Хабаровске не забывают про арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

В это время в В Москве и Петербурге активистки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и всех преследуемых женщин. «В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным — всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция, всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках», — отметили организаторы акции.

На Старом Арбате журналисты насчитали около 300 «звеньев цепи», в Петербурге — несколько десятков. 



На Арбат в касках НАТО и с надувными автоматами пришли и активисты прокремлевского движения НОД.


Хоть Волков свой призыв о флешмобе с фонариками адресовал жителям крупных городов, поддержали акцию и в небольших райцентрах.



На байкальском острове Ольхон.

И даже в Китае и Таиланде.

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