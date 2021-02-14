Свет солидарности

Выйти в свои дворы и зажечь свечи или фонарики вечером 14 февраля предложил жителям городов руководитель штабов Навального Леонид Волков — таким образом он решил провести масштабную акцию в поддержку заключенного в СИЗО Алексея Навального.
Стартовал флешмоб по понятным причинам с востока — первыми в нем приняли участие даже не жители России, а австралийцы.
#ЛюбовьСильнееСтраха #LoveIsStrongerThanFear From Brisbane with love :) pic.twitter.com/3XfvPHfyGA— Daria Oz (@brush_tool) February 14, 2021
Позже подключились жители Дальнего Востока и Сибири.
Приморский край и #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/h7x8WRoLBu— Reminder of the Future (@ansuz_12) February 14, 2021
Акции не стали массовыми, люди выходили по одному или небольшими группа до пяти человек.
❣️Красота! pic.twitter.com/CCkuNuCTNK— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) February 14, 2021
В Хабаровске не забывают про арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
Хабаровск не сдается #ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/I5Tn4ekHkj— P_S (@pashgan4eg) February 14, 2021
В это время в В Москве и Петербурге активистки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и всех преследуемых женщин. «В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным — всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция, всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках», — отметили организаторы акции.
На Старом Арбате журналисты насчитали около 300 «звеньев цепи», в Петербурге — несколько десятков.
В Москве «Цепь солидарности» наконец-то развернулась. Пришли и провокаторы из SERBа, сегодня, впрочем, довольно тихие.— SOTA (@SotaVision) February 14, 2021
Фото: Дмитрий Кочанов / @sotavision. pic.twitter.com/GmePuhBQSM
Читают «Реквием» Ахматовой напротив «Крестов». pic.twitter.com/GG8n2h1mqi— Арсений Веснин (@ars_ves) February 14, 2021
На Арбат в касках НАТО и с надувными автоматами пришли и активисты прокремлевского движения НОД.
на акции появились «солдаты НАТО», кидают в участниц купюры pic.twitter.com/myj9KnJAvP— Liza Fokht (@lizafoht) February 14, 2021
#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/EzvKQuLsf2— Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) February 14, 2021
Хоть Волков свой призыв о флешмобе с фонариками адресовал жителям крупных городов, поддержали акцию и в небольших райцентрах.
Замерзла, пока там топталась, и еле нашла чистое место, но нарисовала косое сердечко себе под окнами. Считаю, что для одного вышло неплохо))#любовьсильнеестраха pic.twitter.com/kk7KBK17eH— Winter is coming (@Demoninsneakers) February 14, 2021
На байкальском острове Ольхон.
И даже в Китае и Таиланде.
#любовьсильнеестраха на Пхукете pic.twitter.com/LmimfHD3RT— Даниил Маркелов ❌ (@markelov_dan) February 14, 2021