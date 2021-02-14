Александр Морозов: «Ежегодный день народного горя»

На наших глазах день св. Валентина - превращается в глобальный день борьбы за освобождение Алексея Навального. Навальный будет сидеть долго, это все понимают. Поэтому формирование ежегодной "даты напоминания" - это очень-очень тонкий и мудрый шаг. И это очень разумно придумано: форма выражения - а она демонстративно не агрессивная - не противоречит дате, к которой это крепится, к "дню влюбленных". Мы сегодня участвуем в создании формата, который будет работать в этот день и в 2022 и в 2023, и до того дня, пока Навальный не окажется на свободе. Это очень легко объяснить людям за пределами страны: русские сделали день св. Валентина - праздником всех политзаключенных, всех, кто разлучен со своими семьями, своими родителями и детьми в результате политических репрессий, приговорами бесчестных судов. Мы легко сможем сказать нашим друзьям и коллегам по всему миру: да, это день, когда Анна Ахматова стоит в очереди в "Кресты". И "сердечко" в наших краях - это разлученное сердечко. И посмотрите, скажем мы, как безумствует эта власть в этот день. Она же сама себя проявляет наглядно.

Ясно, что сегодня мы все в 20.00 по мск заложим формат "долгого события", который будет работать до конца путинизма. Поэтому - да - 10 секунд горящего огонька сегодня - это не просто "флэшмоб дня". Это будет "ежегодный день народного горя" надолго и надо видеть эту перспективу.

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