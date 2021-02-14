Андрей Лошак: Путинский режим держится на лжи и страхе

Путинский режим держится на лжи (пропаганде) и страхе. Страх – для тех, кто зомбированию пропагандой не поддается. Запретить, задержать, оштрафовать, посадить - идут с запотевшим забралом, лупят дубинкой во все стороны без разбора. В Петербурге на днях приговорили к штрафу глухонемого за выкрикивание лозунгов. Пугать, пугать, пугать. Макиавелли, которого так почитает Путин, писал, что лучше, когда государя «боятся и любят одновременно, однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх... Люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно». То есть страх – это такое политическое орудие, которое парализует свободную волю людей и держит их в подчинении. Надо сказать, довольно паршивое орудие, потому что все системы, построенные на страхе и подчинении, терпят рано или поздно фиаско. А выживают и процветают открытые общества, построенные на демократии и уважении к человеку. Путинский режим изо всех сил пытается реанимировать страх власти, мерзкую, липкую субстанцию, которая сидит в нас веками и передается по наследству. Помните, как у поэта: «Россия тишина. Россия прах. А, может быть, Россия — только страх».

Наверное, самое важное, что делает сейчас Навальный и его команда – это борьба с этим священным трепетом перед властью. Главный месседж его последних видео, записанных уже после ареста: «Не бойтесь!». И он показывает нам собственным примером, как можно не бояться. То, что происходит на этих судилищах по-своему прекрасно. Они пугают, а Навальный разбивает в пух и прах их доводы, смеется им в лицо и своими ядовитыми комментариями низводит потуги изобразить правосудие до уровня театрального гротеска. Вот прокурор с вымученной слезой зачем-то полчаса зачитывает описание военных подвигов ветерана, после чего Навальный говорит, что заседание напоминает ему сцену допроса в фашистской комендатуре из только что прозвучавших показаний и просит у судьи разрешения называть ее «оберштурмбаннфюрер». Я, наверное, не видел еще столь наглядного опровержения заповеди Макиавелли о том, что «страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно». Оказывается, можно. Человек, победивший страх, становится свободным, красивым и очень веселым. Навальный сидит в тюрьме, но он свободнее абсолютного большинства россиян, томящихся в камерах-одиночках собственного страха. Стратегия личного примера, а не подленького макиавеллизма, единственно верная. Только так можно что-то изменить в стране к лучшему

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