Главное в политике за 11 февраля

ГЛАВНОЕ

• В попытке запугать россиян и заставить их отказаться от участия в протестах власть дошла до угроз терроризмом — государственные агентства сообщили со ссылкой на источники о терактах, готовящихся «в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций». Перед этим об ответственности вплоть до уголовной за участие в «несанкционированных акциях» предупредили в МВД, СК и Генпрокуратуре. Полиция отчиталась, что по итогам последних протестов в поддержку Алексея Навального возбудили 90 уголовных дел. В своих сообщениях силовики не уточняют, о каких акциях идет речь. Но всем известно, что единственный ближайший массовый протест — это объявленный сторонниками Навального флешмоб, в ходе которого жителям городов вечером 14 февраля предлагается выйти с фонариками во дворы своих домов, а фото и видео выложить в соцсетях. Об организации в этот день в Москве «цепи солидарности» с Юлией Навальной и другими преследуемыми женщинами также заявили фемактивистки. «Интересно, как безобидная акция с фонариками вызвала такую бурю. И фашизм приплели, и раскачивание лодки, и угрозы терактов, и обвинение в массовых беспорядках. Любое объединение их пугает: даже самую миролюбивую акцию они пытаются демонизировать, чтобы люди ее не поддерживали», — комментируют сотрудники ФБК* реакцию властей.

• После того как пропаганда сделали акции такой мощный пиар, День Св. Валентина неожиданно получает мощное политическое звучание, отмечает политолог Сергей Медведев. «Кстати, нельзя ли привлечь прокуратуру и СК по ст. 212 за пропаганду несогласованной акции? А впереди еще масса гендерных праздников, которые тоже можно переозначить. 23 февраля — в честь Алексея Навального как защитника Отечества от кооператива «Озеро». 8 марта — в честь Юлии Навальной и беларуских женщин Колесниковой, Тихановской и Цепкало», — иронизирует он.

• На произвол силовиков во время последних протестов указала главе МВД России Владимиру Колокольцеву Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• К обоим отравлениям оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы-младшего могут быть причастны сотрудники ФСБ из команды отравителей Алексея Навального. Они долгое время следили за ним перед обоими покушениями в 2015 и 2017 годах, пишут в новом расследовании Bellingcat и The Insider. Данные исследования анализов крови Кара-Мурзы после второго отравления до сих пор засекречены ФБР — это может быть результатом сделки американской спецслужбы с ФСБ.

БЕЛОРУССИЯ

• Отсутствие в стране протестов и гарантии безопасности сторонникам Александра Лукашенко — такие условия своего ухода от власти озвучил президент Белоруссии. На проходящем Всенародном белорусском собрании, он объявил, что новый проект Конституции будет доработан в течение года, а в начале 2022-го его вынесут на референдум. Кстати оппозиция в собрании не участвует, а в ЕС и США назвали его нелегитимным.

• О новом кредите в $3 млрд Лукашенко будет договариваться с Владимиром Путиным на предстоящей встрече в конце февраля, говорят источники «Коммерсанта».

РОДНОЕ

• Российских школьников ждут учебники по отечественной и зарубежной истории под редакцией Владимира Мединского, бывшего министра культуры, ныне помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества. Больше 1 млн экземпляров уже находятся в магазинах или учебных заведениях. В 2018 году Мединский утверждал, что в архивах найдены доказательства, подтверждающие подвиг 28 панфиловцев, что ранее было официально признано вымыслом журналистов. В 2017-м экспертный совет Высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить чиновника степени доктора исторических наук, так как его диссертация не отвечает критериям научной новизны и содержит фактические ошибки. Они отметили, что у Мединского «отсутствуют базовые навыки историка».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.