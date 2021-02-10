Главное в политике за 10 февраля

ГЛАВНОЕ

• Заочно наказывать организаторов протестов, находящихся за рубежом, хотят в Генпрокуратуре — такой механизм ведомство предлагает разработать Госдуме. Московский суд сегодня заочно арестовал Леонида Волкова, против которого расследуют уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Глава сети штабов Алексея Навального объявлен в международный розыск, так как находится за пределами России. Покинула родину, по данным «Интерфакса», которые не подтверждены, но и не опровергнуты, Юлия Навальная.

• Пока Госдума ужесточила наказание для тех, кто находится в России — депутаты окончательно утвердили законопроект, который в четыре раза повышает штрафы за неповиновение полицейским и вводит наказание за нарушения при финансировании митингов.

• 88% россиян ожидают в стране новых протестов, показал опрос «Левада-центра»*. Этот показатель достиг уровня 1998 года, но социологи отмечают, что отношение в обществе к протестующим становится хуже, а доля готовых принять участие в манифестациях снижается. В Думе сегодня отреагировали на анонсированную акцию в поддержку Навального с фонариками и свечами. «Это не милая акция про любовь. Это <…> калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. Один из них сегодня пытаются реализовать в России», — заявил зампредседателя нижней палаты парламента Петр Толстой. Такую реакцию «прекрасной» назвал галерист, в прошлом политтехнолог Марат Гельман: «Я не понимал зачем это все Волков придумал, теперь кажется, что просто продемонстрировать состояние мозгов в провластном лагере. Вызвать такое саморазоблачение. Помню, как в 80-х цензоры искали в абстрактных картинах свастику». Профессор Чикагского университета Константин Сонин уверен, что мощнейшая информационная кампания, развернутая на главных телеканалах против Навального, только закрепила его статус национального лидера: «Зритель вечерних программ первого-второго канала видит «вечерних мудозвонов» теми, кто они есть, а не слышит их слов».

• Осудили действия силовиков на акциях протеста и призвали остановить террор в России сотни музыкантов из разных стран мира. Ранее с подобным обращением выступали ученые, актеры, писатели и общественные деятели.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Структуры банка «Россия», формально принадлежащего друзьям президента, приобрели дачу Леонида Брежнева в Крыму, обладать которой уже давно хочет Владимир Путин. Поместье куплено специально для президента, уверены расследователи «Проекта».

ЭПИДЕМИЯ

• Два российских региона отказались от обязательного масочного режима — теперь лишь рекомендуют носить медицинские маски власти Чечни и Удмуртии.

КИНО

• В шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» попала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Лента рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

США

• В Сенате США стартовал второй день процесса импичмента в отношении Дональда Трампа. Трансляция здесь. Ранее парламентарии признали, что это соответствует Конституции, хотя 45-й президент уже не исполняет свои обязанности и является, по сути, частным лицом.

* «Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.