Проректор вуза в Белгороде уволилась после скандала с видеороликом за Путина

Проректор института культуры в Белгороде Наталья Бараниченко уволилась по собственному желанию после того, как студентов обманом заставили участвовать в создании видеоролика в поддержку Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

Ранее в вузе сняли видео, на котором учащиеся размахивают флагами, а на фоне звучат фразы «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!», хотя участники съемок этих фраз не произносили. Ролики опубликовали местные депутаты, однако после возмущения матери одного из студентов записи удалили.

Позже Наталья Бараниченко извинилась перед студентами, пояснив, что ролик был «социальным заказом», а она не успела объяснить окончательный замысел.