Главное в политике за 9 февраля

ГЛАВНОЕ

• «Любовь сильнее страха», — заявили сторонники Алексея Навального и объявили об очередной акции протеста, которая на этот раз пройдет, по сути, в форме флешмоба. Леонид Волков призвал всех жителей крупных городов 14 февраля в 20:00 выйти в свои дворы и зажечь фонарики. Фото с акции предлагается размещать в соцсетях. Другую форму протеста предлагают фемактивистки — 14 февраля они организуют «цепь солидарности» с Юлией Навальной и всеми женщинами, подвергшимися государственному и полицейскому насилию. В Кремле предупредили, что «правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности».

• Возбудить уголовное дело за нарушение эпидемиологических норм против организаторов массовых мероприятий в поддержку Владимира Путина потребовали от МВД сторонники Навального. В последние дни в соцсетях появились видео с хештегом #ПутинНашПрезидент, на которых сотни сотрудников предприятий, бюджетники, студенты танцуют под музыку и хвалят Путина. Источник Znak.com в «Единой России» говорит, что указание заполонить соцсети хвалебными постами о президенте региональным отделениям партии поручили в федеральном руководстве.

• Пока за массовые акции продолжают преследовать оппозиционеров — под домашний арест суд отправил муниципального депутата Константина Янкаускаса, которого обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января из-за твита «Один за всех, и все за одного», а главу екатеринбургского штаба Навального Алексея Гресько поместили в спецприемник на 15 суток за то, что встречал политика в аэропорту. «Мирные протесты — это базовое, безусловное право граждан, — напоминает экономист Константин Сонин. — Если правительство и правоохранительные органы не могут обеспечить безопасность граждан во время протестов, если по «закону» выходит, что мирных протестующих арестовывают, значит, это закон нарушает конституцию и должен быть отменен».

САНКЦИИ

• Наказание за призывы к санкциям в отношении россиян определит создаваемая в Госдуме рабочая группа. Обсуждение сторонниками Навального с ЕС и США введение санкций против ближайшего окружения Путина предательством страны назвала официальный представитель МИД Мария Захарова. В Кремле уточнили, что пока де-юре это не является противоправным поступком. Ранее ФБК* обратился к Евросоюзу с призывом внести в санкционный список ряд лиц из окружения президента России.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Таможня завела дело на российское подразделение сети магазинов одежды H&M из-за ухода от уплаты пошлин, хотя компания после аудита выплатила 3,1 млрд руб., чтобы покрыть возникшее несоответствие.

• Количество работающих россиян снизилось до 70,77 млн человек к концу 2020 года, что является абсолютным минимумом с 2011 года. За пандемический год число трудящихся уменьшилось на 1,65 млн человек — такое сокращение последний раз фиксировалось в кризисном 2009 году.

• От 30% до 40% россиян регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам, выяснила Счетная палата после анализа эффективности бюджетных расходов на экологическую реабилитацию водных объектов.

ТЕАТР

• С 26 февраля «Гоголь-центр» возглавит актер театра Алексей Агранович. С Кириллом Серебренниковым контракт не продлили, сегодня об этом стало известно официально. «Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей», — написал режиссер в Instagram.

• В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам условно, признав виновным в мошенничестве по делу «Седьмой студии». Приговор режиссер счел неправосудным, но обжаловать его отказался.

• Агранович — товарищ и соратник Серебренникова, замечает культурный обозреватель Ксения Ларина: «Я уверена, что при руководстве Аграновича Кирилл останется действующим режиссером, что на сегодняшний день является самым главным».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.