Суд заочно арестовал Леонида Волкова

Мера пресечения избрана политику на два месяца и начнет действовать с момента его задержания на территории России либо с момента его экстрадиции, сообщили в суде. Ранее сегодня Волкова объявили в международный розыск. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

29 января СК заочно предъявил Волкову обвинение по статье о вовлечении подростков в незаконные акции. О том, что в отношении менеджера сети штабов Навального возбуждено уголовное дело, стало известно за день до этого, 28 января. Как сообщили тогда в СК, «в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях».

СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты 22 января — за день до акции в поддержку Алексея Навального, которого отправили в СИЗО после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления в Томске. Это было сделано «по результатам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников».

Волков покинул Россию из-за уголовного дела об отмывании денег в ФБК*, которое было возбуждено в 2019 году. Навальный находится в заключении, так как Симоновский суд заменил ему условный срок на реальный — 3,5 года условно он получил ранее по делу «Ив Роше». Многие сторонники политика находятся под домашним арестом по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве — на нее, как утверждает следствие, вышли люди с подтвержденным COVID-19. Среди фигурантов этого дела Любовь Соболь, Олег Навальный и Кира Ярмыш.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.