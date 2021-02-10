ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МУЗЫКАНТОВ НАКАНУНЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Нам говорили и будут говорить, «искусство вне политики». Но мы, нижеподписавшиеся музыканты из разных стран, из разных городов нашего единого Мира, как едина для всех Музыка Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, глубоко возмущены и крайне обеспокоены происходящими в России политическими событиями. Мы не можем оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, убийства журналистов, разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества, запрещённые ратифицированной Россией Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Запрещаются мирные демонстрации и собрания, а вся, так называемая, правоохранительная система заточена лишь на подавление инакомыслия и преследование политических конкурентов. Жестокие избиения мирных безоружных людей, пыточные условия содержания, а в некоторых случаях и непосредственные пытки задержанных и абсолютная неподконтрольность обществу силового аппарата - вот та чудовищная реальность, в которой оказалась Россия теперь уже в 21 веке. Холодная Гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла к своей горячей стадии. Остановите террор! Немедленно освободите Алексея Навального и ВСЕХ политических заключённых, и начните диалог с так называемыми несистемными политиками. Достаточно крови.

1. Миша Нодельман - скрипач, концертмейстер Neue Philharmonie Westfalen, Германия2. Евгений Кисин - пианист3. Полина Осетинская - пианистка, Москва4. Сергей Белоглазов - пианист, Засл.деятель искусств, профессор, Екатеринбург5. Дмитрий Ситковецкий, скрипач и дирижёр, Лондон6. Назар Кожухарь - скрипач, Москва7. Галахова Марьяна, педагог по вокалу, Москва8. Мария Остроухова, оперная певица9. Анна Арзаманова - пианистка, Заслуженный работник культуры10. Михаил Агрест. Дирижер, Штуттгартский Государственный Оперный Театр. Мариинский Театр (2001-2014) , Лауреат Международных Конкурсов11. Владимир Генин, Мюнхен, композитор12. Вадим Неселовский - композитор, Бостон, США13. Евдокия Ершова - альтистка14. Дарья Чайковская - пианистка, Германия15. Дмитрий Коузов - виолончелист16. Алексей «Профессор» Лебединский17. Алла Арановская - скрипач St.Petersburg String Quartet, President of Leopold Auer Society18. Матвей Лапин. Скрипач, педагог. Северная Каролина, США19. Василий Антипов, музыкальный теоретик20. Виктор Мозер - пианист, Бонн, Германия21. Елена Белкина - флейта, Санкт-Петербург22. Елена Фалкон - пианистка, педагог, Санкт-Петербург23. Марианна Шалитаева - музыкант, Москва24. Тим Суладзе - музыкант, Вильнюс25. Ирина Кулик - пианистка, педагог26. Юлия Ачкинази - пианистка/ директор международной фортепианной академии, Голландия27. Ирина Морозова - пианистка, Нью Йорк, США28. Рита Чепурченко - скрипачка, Прага29. Татьяна Подрабинек - пианист, педагог30. Павел Брохин - хоровой дирижёр, Кёнигсвинтер, Германия31. Кирилл Милорадовский - вокалист, битбоксер, преподаватель, Москва32. Александр Князев - гитарист, Россия33. Ирина Сендерова - засл. работник культуры РФ. Израиль34. Николай Бирман - пианист, Тель-Авив, Израиль35. Маргарита Бирман - пианистка, Тель-Авив, Израиль36. Марк Ковнацкий - скрипач, композитор, Гамбург, Германия37. Инна Федорова - скрипачка, Израиль, Беер Шева38. Сергей Вилюман - композитор, Стокгольм, Швеция39. Яков Кацнельсон - пианист40. Даниил Орлов - пианист, концертмейстер41. Нина Дашевская - писатель, скрипачка, в прошлом оркестровый музыкант42. Валентина Пфистер - пианистка, Швейцария43. Юлия Гольховая - пианистка, Германия44. Анна Вишневская - певица, хормейстер, Гамбург, Германия45. Яна Пряженникова (Dr. Jana Emmrich) - пианистка, педагог и музыковед, Германия46. Герман Шиль - автор-исполнитель песен, Мюнхен47. Алексей Певзнер - скрипач, Нидерланды48. Александр Ермаков - Россия49. Наталия Шеел - Германия50. Людмила Лир - педагог, музыковед51. Инна Моисеева - пианистка52. Руст Позюмский - виолист, композитор. С-Петербург53. Мила Чарикова-скрипачка. Самара54. Елена Федорович, музыкант, доктор педагогических наук, профессор, Россия55. Сергей Грохотов - пианист, музыковед, Москва56. Дмитрий Уваров, саксофонист,Париж, Франция57. Ринат Бикташев, дирижер58. Сергей Капацинский, композитор59. Евгений Алексеев - пианист, Штутгард, Германия60. Глеб Карпушкин, валторнист, Заслуженный артист России61. Сергей Кузнецов, пианист62. Вадим Титов - гитарист, педагог, США Нью-Йорк63. Александр Розенблат - композитор,Москва64. Дмитрий Соколов, музыкант, педагог65. Валерия Стенькина, певица, педагог. Санкт Петербург66. Сергей Рубальский, композитор, Санкт-Петербург67. Виталий Стариков, пианист68. Ася Гречищева, лютнистка, Москва69. Валентина Лореш - пианистка, педагог, Берлин70. Светлана Горзальчик, флейтистка, Израиль71. Евгений Озимкевич ,пианист. Варна72. Мария Козлова - преподаватель вокала в Консерватории Глазго73. Александр Гаспаров, композитор, пианист, Париж74. Екатерина Поспелова, либреттистка, педагог, Москва75. София Каган пианистка, Кёльн / Москва76. Артур Никулин - пианист, ассистент-стажер Академии им. Маймонида. Москва77. Ольга Лаккони - скрипачка78. Ирина Петрова пианистка, преподаватель79. Анна Нодельман, пианистка80. Арнольд Неволович, композитор, Германия81. Игорь Эпштейн - скрипач, контрабасист, джазовый и клезмеровый музыкант, основатель и руководитель Академии Музыки Народов Мира и Клезмера в Кёльне82. Катя Фишер - виолончелистка83. Ангелина Малышева, пианист, педагог, Санкт-Петербург84. Евгений Мушкин, гобоист, преподаватель. Эссен, Германия85. Альгис Якубаускас - флейтист86. Наталья Вилсон - вокалистка, выпускница Академии музыки им. Гнесиных87. Мария Грохотова, скрипачка. Милан, Италия88. Семён Горгель, флейтист89. Рубен Саркисян, поэт, композитор, генеалог, сооснователь и член оргкомитета Всемирного интеграционного фестиваля творчества "Интер-Парафест", инвалид 1-й группы (ДЦП), Москва90. Алла Арутюнян пианистка, концертмейстер, солист камерного ансамбля91. Анна Гурарий, пианистка, Мюнхен92. Елизавета Лунина, концертмейстер93. Ирина Ивановская, преподаватель фортепиано, руководитель ДМШ, Москва94. Катя Апекишева - пианистка, профессор Гилдхоллской школы музыки и театра, Лондон95. Геннадий Цыпин - композитор, Гамбург, Германия96. Мирослав Култышев, пианист, доцент СПбГК97. Ольга Дерендяева,преподаватель ДШИ г.Пермь98. Дмитрий Баталов, музыковед, пианист, солист ансамбля Reheard99. Алевтина Метелева - педагог100. Диляра Заляльдинова, пианистка, педагог101. Юрий Векслер, Германия102. Михаил Михайлов, преподаватель фортепиано, Санкт-Петербург103. Александра Кобрина - виолончелистка, Москва104. Анастасия Ким, музыковед105. Илья Блинов, пианист106. Лев Гордин, виолончелист, Германия107. Ирина Монастырская- музыкант, Нью Йорк, Москва108. Марат Ингельдеев - музыковед, перформер, Лондон, Великобритания109. Елена Разумова, Россия110. Юлия Смирнова, пианистка, педагог, Пермь111. Михаил Толпыго Мндоян - виолончель, Германия112. Эдгар Лоренц . Скрипач . Германия113. Анатолий Сажин - виолончелист114. Владислав Домогацкий - гитарист115. Людмила Казарян.Преподаватель теории музыки116. Макичян Аршак, скрипач, климатический активист и координатор движения Fridays for future в России117. Дина Парахина, пианистка, педагог118. Диана Галимова, флейтистка￼￼119. Александра Филоненко, Композитор, Берлин120. Элеонора Роланова - пианистка121. Анна Быстрик, хормейстер, преподаватель. Россия122. Кира Шаблий - Германия, Гера. Педагог,вокалист,дирижёр-хоровик.123. Тина Монасыпова, Казань, пианистка, педагог124. Геала Сольхауг, преподаватель фортепиано, концертмейстер, Осло125. Лолита Цаликова, пианистка, концертмейстер МГК им.Чайковского126. Юлия Парнес, бывшая солистка московской филармонии.Концертная певица - Германия127. Константин Гутман - виолончелист, Вупперталь Германия128. Ирина Вальдес-Мартинес, музыковед, Москва129. Светлана Юделевич, скрипачка. Педагог. Лейпциг, Германия￼￼130. Виктор Громозов, скрипач, Торонто131. Василий Тонковидов, композитор, пианист. Самара132. Елена Соммер. Оперная певица. Санкт-Петербург - Лион133. Владимир Иванов Ракиевский - пианист134. Вадим Соболев - уличный музыкант135. Дина Нисенбаум, скрипачка, Екатеринбург136. Анастасия Петрова - виолончелистка, Вена137. Марина Попова. Пианистка, педагог, Кёльн138. Анна Зайченко, пианистка139. Анастасия Ровинская, член Союза музыкальных деятелей, Санкт-Петербург140. Роман Чистяков, пианист и музыковед, Москва141. Петровский Андрей, трубач, Москва142. Евгения Гульман. скрипка, Санкт-Петербург143. Николай Хруст, композитор, саунддизайнер, кандидат искусствоведения, доцент Московской консерватории, лауреат конкурсов. Подписываюсь144. Варвара Непомнящая, пианистка145. Дарья Маглёваная, альтистка, Москва146. Александра Гостева, пианистка, Германия147. Марина Каминкер - пианистка. Иерусалим, Израиль.148. Дарья Савватеева - пианистка, клавесинистка, Москва149. Татьяна Белякова, педагог, Москва150. Олексій Величко - Контрабас151. Лев Иомдин, скрипач, Москва152. Алина Бухман, музыковед, Нью-Йорк153. Мирошниченко Виктория, пианистка, клавесинистка, музыкальный критик. Москва154. Хохлов Глеб. Скрипач155. Анаит Карпова - пианистка, Брюссель156. Нина Орочко, скрипачка, продюсер, Цюрих157. Александра Маглёваная, виолистка, Москва158. Мэри Чеминава, студентка, дирижёр. Москва159. Максим Боков, музыкант, звонарь. Москва160. Семен Денисов, пианист, педагог161. Анастасия Браудо, дирижер, клавишница, педагог, Москва162. Забавников Андрей - скрипач, Москва163. Михалевский Антон - ударник, Москва164. Евгения Розвизева, вокалистка, учитель пения, хормейстер, Мюнхен165. Александр Сумбаев, клавишник, композитор, пианист, педагог. Лос Анджелес166. Кирилл Терентьев, скрипач, Кобленц167. Константин Козакевич - вокалист, дирижёр, педагог - Лейпциг, Германия168. Юлия Алимова, виолончелистка, Россия, Якутск169. Николай Курдюмов, пианист, концертмейстер, Москва170. Дмитрий Негримовский, композитор, пианист, педагог. Франция171. Всеволод Митителло, валторна, Санкт-Петербург172. Татьяна Веретенникова, пианистка173. Ольга Смелякова, композитор, преподаватель фортепиано, Москва - Мюнхен174. Татьяна Буряшина, пианистка, клавесинистка, Москва175. Михаил Мордвинов, пианист, Москва - Берлин176. Борис Кац, музыковед, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ. Санкт-Петербург177. Борис Филановский, композитор, Берлин178. Анна Самокиш, виолончелистка. Концертмейстер Амазонас Филарармоника. Бразилия179. Наталия Фадеева, скрипачка, педагог Москва180. Елена Бауман - пианистка - Окленд, Калифорния181. Татьяна Лейкина, музыкант, педагог182. Леонид Зволинский, композитор183. Лекомцева Наталия ( композитор-песенник) , вокалистка, хоровик184. Елена Фефелова, пианистка, педагог. г. Томск185. Константин Столяревский,скрипач,дирижёр,Заслуж.Артист России,Кельн/Москва186. Елисей Дрегалин исполнитель на ударных инструментах, педагог187. Тимур Мусаев, хормейстер, культуролог, Москва188. Юлия Федосеева, пианистка, педагог189. Любовь Богданова певица Москва Россия190. Елена Пистопулу, пианистка,педагог.г.Салоники/Греция191. Ольга Макарова, музыкант, Москва192. Анастасия Ващина, композитор, педагог, Москва193. Ольга Гаспарьян, пианистка, педагог194. Марьяна Осипова, скрипачка195. Станислав Королев - оперный певец, Москва196. София Лебедь, альтистка, Москва197. Дмитрий Курляндский, композитор, Москва198. Диана Сербина - флейта, Москва199. Полина Арцис, оперная певица, Москва/Германия200. Малкиель Марина, музыковед, Санкт-Петербург201. Павел Стругалев - гобой, Германия202. Михаил Гольдорт,классическая гитара, Кёльн203. Даниил Старовойтов, фаготист в Neue Philharmonie Westfalen, Германия204. Мария Лебедь, пианистка, Германия205. Мария Натоцинская - пианистка206. Мила Лаврентьева - пианистка207. Никита Сорокин, дирижер и композитор, Париж208. Карина Барас, композитор209. Валентин Малинин, пианист и композитор, Москва210. Агата Брайнин, скрипачка, Ганновер211. Раиса Ройзман, учитель сольфеджио и муз.литературы, Германия212. Максим Куликов, тромбонист, Германия213. Наталья Леонтьева, оперная певица, Берлин214. Marnix Möhring, Cellist, Köln, Deutschland215. Александр Браже, пианист, художник216. Алла Левит, пианистка, педагог. Англия217. Веселова Марина Николаевна, пианистка РФ, Иваново218. Thomas Uhlmann, Pianist, Deutschland219. Павел Карманов композитор Москва220. Мишаель Чечельницкий скрипач, солист педагог Германич221. Павел Ельяшевич, пианист, Петербург222. Саша Овчаров, гобоист, Мексика223. Надия Чермантеева - педагог, музыкант, режиссёр Германия224. Надежда Гринева, вокалистка, Орёл225. Тамара Назарова, педагог музыкант, дирижёр, вокалистка. Грузия226. Екатерина Коротеева, флейтистка, Петербург227. Александр Фишер, музыкант, Вена228. Константин Зоммер, басист, Вупперталь229. Nikola Komatina, Akkordeonist, Serbien230. Мария Эйдман, пианистка, Берлин231. Cécile Reynaud, musicologue, Paris232. Людмила Нисенбаум - педагог по скрипке, Екатеринбург233. Арсений Кубланов, скрипач, Германия234. Настя Зудова, саксофонистка, Украина235. Ольга Вин, виолончелистка, Ашдод, Израиль236. Гарри Дик - Альтист237. Вячеслав Сондекс - композитор, музыкант, саунд продюсер, предприниматель238. Жанна Пархомовская, пианистка, преподаватель239. Shinkyung Kim - 1.Konzertmeisterin der Dortmunder Philharmonikern, Dozentin der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf,Mitglied des Mannheimer Streichquartetts. Deutschland240. Ольга Вяткина, скрипачка, Москва241. Наташа Иванова, скрипачка, Берлин242. Григорий Сандомирский, пианист, Москва243. Бондас Наталья, скрипачка, преподаватель. Германия244. Юлия Василенко - пианистка, педагог245. Михаил Гопенко - виолончелист АСО Лен. Филармонии, настройщик ф-но, Нью-Джерси246. Ирина Веденина, пианистка, преподаватель, Москва247. Александр Чаусовский, ударные инструменты, Израиль248. Сацевич Полина, певица, автор песен, скрипачка, Москва-Минск249. Брайнин Валерий Борисович, муз. теоретик, учитель250. Андрей Бараненко, пианист, Санкт-Петербург251. Кристина Лебедева, скрипачка252. Алексей Загорский - скрипач, Минск253. Марианна Неволович, пианистка, педагог, Гамбург254. Лидия Гончарова, музыковед255. Лев Мигачёв - Мексика256. Владир Ривкин.контрабасист.Иерусалимский симфонический оркестр.Израиль257. Елеонора Роланова, пианистка258. Yana Deshkova, violinist259. Александр Кузнецов, музыковед260. Надежда Саминская, пианистка261. Мирей Хeйлтec, пианисткa262. Екатерина Державина, пианистка263. Екатерина Вершинина, певица, педагог. Франция264. Александр Черноусов, контрабасист, Германия265. Александр Беденко, кларнетист. Филадельфия, США266. Юрий Писаревский,скрипач.Испания267. Роман Красновский. Органист. Израиль268. Леонид Рабинович, альт, педагог, США269. Роза Рабинович, скрипка, педагог, США270. Мамонова Алена, пианистка, Москва271. Юлиан Милкис, кларнетист, Торонто272. Артур Аксенов, пианист, педагог273. Пётр Климов, композитор274. Кузнецова Виктория, пианистка, Санкт-Петербург275. Евгения Пилявина, пианистка, педагог.Швейцария276. Александр Якобидзе-Гитман, пианист. Бохум, Германия277. Александра Стайтс, медиаменеджер, Москва278. Екатерина Блинчевская, пианистка, Санкт-Петербург279. Леонид Чижик, - Мюнхен280. Екатерина Малюгина, флейтистка, Москва281. Алексей Мошков, скрипач, Концертмейстер Национального оркестра Бельгии282. Валерий Феоктистов,гобоист283. Юрий Торчинский, скрипач, Лондон284. Тоби Хоффман - альтист и дирижёр, США285. Мария Хоффман - пианистка и педагог, Финляндия286. Ilya Fishov, violinist, Atlanta, GA287. Irina Rees - педагог, США288. Евгений Скурат, певец, музыковед, руководитель ансамбля Хронос289. Вера Белова, скрипачка, педагог290. Петр Лаул - пианист, Санкт-Петербург291. Natasa Milic, pianist, pedagog292. Елена Смолянская. Пианистка. Германия293. Марина Ольденбург, музыковед. Москва294. Александра Еверт, фортепианная школа, Швеция295. Андрей Макухин, гитарист, Москва296. Александр Заславский, Петербург, автор песен297. Нина Ковнацкая, пианистка, педагог. Германия298. Галина Рысина, пианистка, концертмейстер. Израиль299. Александра Букшпан, скрипачка, Нью-Йорк300. Александр Семак звуко-инженер301. Владимир Тропп- младший - пианист,Москва- Берлин302. Irina Kaufman-Brookes,пианистка,Россия-Вeликобритания303. Дмитрий Соколов, композитор, аранжировщик304. Лариса Терехова, арт.хора Самарского театра оперы и балета.305. Дмитрий колтунов, автор исполнитель москва306. Виталий Копиев, музыкант, продюсер, один из основателей группы «Квартал»307. Ирина Петрова пианистка, педагог,Екатеринбург308. Оксана Мысина, альтистка, Москва309. Вадим Клоков , фаготист , Москва310. Станислав Барабаш, музыкант, актёр, Новосибирск311. Дмитрий Цвибель, пианист, композитор. Петрозаводск312. Светлана Шевелёва, скрипачка, педагог. Афины/Греция313. Гемусова Дарья, хоровой дирижёр, Россия314. Марина Шелкова. Преподователь скрипки. Салоники.Греция315. Арсений Костенко, Валторна, Белгород316. Мальбек Галина, преподаватель ДШИ, теоретик317. Пётр Лимонов, пианист318. Светлана Котова, пианист- преподаватель, Чили319. Лина Морозова, скрипачка320. Сергей Стрельников, музыкант, Владивосток321. Кудрявцев Андрей, музыкант, Москва322. Ольга Ортенберг - Ракитченкова, Беркли- Калифорния, пенсионерка, лауреат Международного Конкурса, бывшая солистка Большого Театра и Сан Франциской Оперы323. Вячеслав Голиков, гитарист, Москва324. Дмитрий Щелкин, музыкант325. Александр Платонов, музыкант, Лос-Анджелес, Калифорния326. Борис Зобин, музыкант.Реховот, Израиль327. Юлия Мун, флейтистка, Германия329. Звонова Елена, пианистка, психолог, Москва330. Питер Синт Николаас, трубач, Бельгия331. Янгель Александра, оперная певица, Германия332. Мария Костенко, аккордеон, Архангельск333. Игорь Беров, пианист, педагог, фортепианный мастер, Германия334. Александр Кобрин, пианист335. Ольга Циммерманн, скрипачка, Кёльн.336. Евгения Штифельман,педагог фортепиано, концертмейстер, Тольятти, Россия337. Алина Рулинская - пианистка338. Дмитрий Белов, композитор, органист, производитель клавесинов и клавикордов.339. Vladimir Kovalev, künstlerischer Leiter und Dirigent Wittener Musik Akademie340. Климкин Макс, гитара341. Дмитрий Дейниченко, рэпер342. Родион Замуруев, скрипач, доцент Московской консерватории343. Артем Гиндинсон, Нижний Новгород, гитарист344. Дмитрий Бирюков, Питер, звукорежиссёр345. Арина Дукмасова, скрипачка, педагог, Набережные Челны346. Наталия Сикорская, пианистка, клавесинистка, музыковед, Украина347. Александр Зондерегер, пианист348. Александр Лиогонький, скрипач349. Ольга Калинская, гуслиМосква350. Илья Грингольц, Россия/Швейцария351. Давид Шемер, клавесинист и дирижёр, профессор Иерусалимской Музыкальной Академии, Израиль352. Александр Пан, альтист, Хайфа, Израиль353. Александр Павловский, скрипач , Иерусалимский Квартет, Израиль354. Светлана Фарбер, скрипачка, Москва355. Мара Ишина, клавесинистка, Санкт-Петербург356. Ольга Преснякова, музыкант, МурманскСпасибо357. Юлиана Шапиро, скрипачка, Стокгольм Швеция358. Орлова Евгения. виолончелистка. Калуга.359. Илья Куликов, клавесинист, Бремен360. Борис Мальковский, композитор, органист, пианист, баянист, Тель Авив361. Валерия Гороховская, музыковед, музю издатель, куратор муз. проектов, Гаага362. Дмитрий Голдобин, клавесинист и лютнист, Франция363. Юлия Берлинская - скрипачка, педагог, арт. директор - Милан, Италия364. Тихменева Анна, альтистка, Москва365. Лев Малхазов. Музыкальный журналист и ведущий. Москва366. Владимир Белов, ударные, Котка Финляндия367. Антон Булкин, виолончелист368. Aлександр Пуляев. Пианист, клавесинист. Дуйсбург, Германия369. Михаил Шаламов. Пианист. Германия370. Alex Stockey (Александр Мартынов), гитарист, Москва371. Михаил Басов, трубач.372. Ирина Риндзунер, оперная певица373. Ефим Шуман, журналист. Кёльн, Германия374. Явор Желев, флейтист375. Елена Лынова, пианист376. Ольга Михайлова, пианистка, Швеция377. Маша Чистякова. Скрипачка, Кливленд США