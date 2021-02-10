ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МУЗЫКАНТОВ НАКАНУНЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Нам говорили и будут говорить, «искусство вне политики». Но мы, нижеподписавшиеся музыканты из разных стран, из разных городов нашего единого Мира, как едина для всех Музыка Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, глубоко возмущены и крайне обеспокоены происходящими в России политическими событиями. Мы не можем оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, убийства журналистов, разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества, запрещённые ратифицированной Россией Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Запрещаются мирные демонстрации и собрания, а вся, так называемая, правоохранительная система заточена лишь на подавление инакомыслия и преследование политических конкурентов. Жестокие избиения мирных безоружных людей, пыточные условия содержания, а в некоторых случаях и непосредственные пытки задержанных и абсолютная неподконтрольность обществу силового аппарата - вот та чудовищная реальность, в которой оказалась Россия теперь уже в 21 веке. Холодная Гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла к своей горячей стадии. Остановите террор! Немедленно освободите Алексея Навального и ВСЕХ политических заключённых, и начните диалог с так называемыми несистемными политиками. Достаточно крови.1. Миша Нодельман - скрипач, концертмейстер Neue Philharmonie Westfalen, Германия
2. Евгений Кисин - пианист
3. Полина Осетинская - пианистка, Москва
4. Сергей Белоглазов - пианист, Засл.деятель искусств, профессор, Екатеринбург
5. Дмитрий Ситковецкий, скрипач и дирижёр, Лондон
6. Назар Кожухарь - скрипач, Москва
7. Галахова Марьяна, педагог по вокалу, Москва
8. Мария Остроухова, оперная певица
9. Анна Арзаманова - пианистка, Заслуженный работник культуры
10. Михаил Агрест. Дирижер, Штуттгартский Государственный Оперный Театр. Мариинский Театр (2001-2014) , Лауреат Международных Конкурсов
11. Владимир Генин, Мюнхен, композитор
12. Вадим Неселовский - композитор, Бостон, США
13. Евдокия Ершова - альтистка
14. Дарья Чайковская - пианистка, Германия
15. Дмитрий Коузов - виолончелист
16. Алексей «Профессор» Лебединский
17. Алла Арановская - скрипач St.Petersburg String Quartet, President of Leopold Auer Society
18. Матвей Лапин. Скрипач, педагог. Северная Каролина, США
19. Василий Антипов, музыкальный теоретик
20. Виктор Мозер - пианист, Бонн, Германия
21. Елена Белкина - флейта, Санкт-Петербург
22. Елена Фалкон - пианистка, педагог, Санкт-Петербург
23. Марианна Шалитаева - музыкант, Москва
24. Тим Суладзе - музыкант, Вильнюс
25. Ирина Кулик - пианистка, педагог
26. Юлия Ачкинази - пианистка/ директор международной фортепианной академии, Голландия
27. Ирина Морозова - пианистка, Нью Йорк, США
28. Рита Чепурченко - скрипачка, Прага
29. Татьяна Подрабинек - пианист, педагог
30. Павел Брохин - хоровой дирижёр, Кёнигсвинтер, Германия
31. Кирилл Милорадовский - вокалист, битбоксер, преподаватель, Москва
32. Александр Князев - гитарист, Россия
33. Ирина Сендерова - засл. работник культуры РФ. Израиль
34. Николай Бирман - пианист, Тель-Авив, Израиль
35. Маргарита Бирман - пианистка, Тель-Авив, Израиль
36. Марк Ковнацкий - скрипач, композитор, Гамбург, Германия
37. Инна Федорова - скрипачка, Израиль, Беер Шева
38. Сергей Вилюман - композитор, Стокгольм, Швеция
39. Яков Кацнельсон - пианист
40. Даниил Орлов - пианист, концертмейстер
41. Нина Дашевская - писатель, скрипачка, в прошлом оркестровый музыкант
42. Валентина Пфистер - пианистка, Швейцария
43. Юлия Гольховая - пианистка, Германия
44. Анна Вишневская - певица, хормейстер, Гамбург, Германия
45. Яна Пряженникова (Dr. Jana Emmrich) - пианистка, педагог и музыковед, Германия
46. Герман Шиль - автор-исполнитель песен, Мюнхен
47. Алексей Певзнер - скрипач, Нидерланды
48. Александр Ермаков - Россия
49. Наталия Шеел - Германия
50. Людмила Лир - педагог, музыковед
51. Инна Моисеева - пианистка
52. Руст Позюмский - виолист, композитор. С-Петербург
53. Мила Чарикова-скрипачка. Самара
54. Елена Федорович, музыкант, доктор педагогических наук, профессор, Россия
55. Сергей Грохотов - пианист, музыковед, Москва
56. Дмитрий Уваров, саксофонист,Париж, Франция
57. Ринат Бикташев, дирижер
58. Сергей Капацинский, композитор
59. Евгений Алексеев - пианист, Штутгард, Германия
60. Глеб Карпушкин, валторнист, Заслуженный артист России
61. Сергей Кузнецов, пианист
62. Вадим Титов - гитарист, педагог, США Нью-Йорк
63. Александр Розенблат - композитор,
Москва
64. Дмитрий Соколов, музыкант, педагог
65. Валерия Стенькина, певица, педагог. Санкт Петербург
66. Сергей Рубальский, композитор, Санкт-Петербург
67. Виталий Стариков, пианист
68. Ася Гречищева, лютнистка, Москва
69. Валентина Лореш - пианистка, педагог, Берлин
70. Светлана Горзальчик, флейтистка, Израиль
71. Евгений Озимкевич ,пианист. Варна
72. Мария Козлова - преподаватель вокала в Консерватории Глазго
73. Александр Гаспаров, композитор, пианист, Париж
74. Екатерина Поспелова, либреттистка, педагог, Москва
75. София Каган пианистка, Кёльн / Москва
76. Артур Никулин - пианист, ассистент-стажер Академии им. Маймонида. Москва
77. Ольга Лаккони - скрипачка
78. Ирина Петрова пианистка, преподаватель
79. Анна Нодельман, пианистка
80. Арнольд Неволович, композитор, Германия
81. Игорь Эпштейн - скрипач, контрабасист, джазовый и клезмеровый музыкант, основатель и руководитель Академии Музыки Народов Мира и Клезмера в Кёльне
82. Катя Фишер - виолончелистка
83. Ангелина Малышева, пианист, педагог, Санкт-Петербург
84. Евгений Мушкин, гобоист, преподаватель. Эссен, Германия
85. Альгис Якубаускас - флейтист
86. Наталья Вилсон - вокалистка, выпускница Академии музыки им. Гнесиных
87. Мария Грохотова, скрипачка. Милан, Италия
88. Семён Горгель, флейтист
89. Рубен Саркисян, поэт, композитор, генеалог, сооснователь и член оргкомитета Всемирного интеграционного фестиваля творчества "Интер-Парафест", инвалид 1-й группы (ДЦП), Москва
90. Алла Арутюнян пианистка, концертмейстер, солист камерного ансамбля
91. Анна Гурарий, пианистка, Мюнхен
92. Елизавета Лунина, концертмейстер
93. Ирина Ивановская, преподаватель фортепиано, руководитель ДМШ, Москва
94. Катя Апекишева - пианистка, профессор Гилдхоллской школы музыки и театра, Лондон
95. Геннадий Цыпин - композитор, Гамбург, Германия
96. Мирослав Култышев, пианист, доцент СПбГК
97. Ольга Дерендяева,преподаватель ДШИ г.Пермь
98. Дмитрий Баталов, музыковед, пианист, солист ансамбля Reheard
99. Алевтина Метелева - педагог
100. Диляра Заляльдинова, пианистка, педагог
101. Юрий Векслер, Германия
102. Михаил Михайлов, преподаватель фортепиано, Санкт-Петербург
103. Александра Кобрина - виолончелистка, Москва
104. Анастасия Ким, музыковед
105. Илья Блинов, пианист
106. Лев Гордин, виолончелист, Германия
107. Ирина Монастырская- музыкант, Нью Йорк, Москва
108. Марат Ингельдеев - музыковед, перформер, Лондон, Великобритания
109. Елена Разумова, Россия
110. Юлия Смирнова, пианистка, педагог, Пермь
111. Михаил Толпыго Мндоян - виолончель, Германия
112. Эдгар Лоренц . Скрипач . Германия
113. Анатолий Сажин - виолончелист
114. Владислав Домогацкий - гитарист
115. Людмила Казарян.
Преподаватель теории музыки
116. Макичян Аршак, скрипач, климатический активист и координатор движения Fridays for future в России
117. Дина Парахина, пианистка, педагог
118. Диана Галимова, флейтистка￼￼
119. Александра Филоненко, Композитор, Берлин
120. Элеонора Роланова - пианистка
121. Анна Быстрик, хормейстер, преподаватель. Россия
122. Кира Шаблий - Германия, Гера. Педагог,вокалист,дирижёр-хоровик.
123. Тина Монасыпова, Казань, пианистка, педагог
124. Геала Сольхауг, преподаватель фортепиано, концертмейстер, Осло
125. Лолита Цаликова, пианистка, концертмейстер МГК им.Чайковского
126. Юлия Парнес, бывшая солистка московской филармонии.
Концертная певица - Германия
127. Константин Гутман - виолончелист, Вупперталь Германия
128. Ирина Вальдес-Мартинес, музыковед, Москва
129. Светлана Юделевич, скрипачка. Педагог. Лейпциг, Германия￼￼
130. Виктор Громозов, скрипач, Торонто
131. Василий Тонковидов, композитор, пианист. Самара
132. Елена Соммер. Оперная певица. Санкт-Петербург - Лион
133. Владимир Иванов Ракиевский - пианист
134. Вадим Соболев - уличный музыкант
135. Дина Нисенбаум, скрипачка, Екатеринбург
136. Анастасия Петрова - виолончелистка, Вена
137. Марина Попова. Пианистка, педагог, Кёльн
138. Анна Зайченко, пианистка
139. Анастасия Ровинская, член Союза музыкальных деятелей, Санкт-Петербург
140. Роман Чистяков, пианист и музыковед, Москва
141. Петровский Андрей, трубач, Москва
142. Евгения Гульман. скрипка, Санкт-Петербург
143. Николай Хруст, композитор, саунддизайнер, кандидат искусствоведения, доцент Московской консерватории, лауреат конкурсов. Подписываюсь
144. Варвара Непомнящая, пианистка
145. Дарья Маглёваная, альтистка, Москва
146. Александра Гостева, пианистка, Германия
147. Марина Каминкер - пианистка. Иерусалим, Израиль.
148. Дарья Савватеева - пианистка, клавесинистка, Москва
149. Татьяна Белякова, педагог, Москва
150. Олексій Величко - Контрабас
151. Лев Иомдин, скрипач, Москва
152. Алина Бухман, музыковед, Нью-Йорк
153. Мирошниченко Виктория, пианистка, клавесинистка, музыкальный критик. Москва
154. Хохлов Глеб. Скрипач
155. Анаит Карпова - пианистка, Брюссель
156. Нина Орочко, скрипачка, продюсер, Цюрих
157. Александра Маглёваная, виолистка, Москва
158. Мэри Чеминава, студентка, дирижёр. Москва
159. Максим Боков, музыкант, звонарь. Москва
160. Семен Денисов, пианист, педагог
161. Анастасия Браудо, дирижер, клавишница, педагог, Москва
162. Забавников Андрей - скрипач, Москва
163. Михалевский Антон - ударник, Москва
164. Евгения Розвизева, вокалистка, учитель пения, хормейстер, Мюнхен
165. Александр Сумбаев, клавишник, композитор, пианист, педагог. Лос Анджелес
166. Кирилл Терентьев, скрипач, Кобленц
167. Константин Козакевич - вокалист, дирижёр, педагог - Лейпциг, Германия
168. Юлия Алимова, виолончелистка, Россия, Якутск
169. Николай Курдюмов, пианист, концертмейстер, Москва
170. Дмитрий Негримовский, композитор, пианист, педагог. Франция
171. Всеволод Митителло, валторна, Санкт-Петербург
172. Татьяна Веретенникова, пианистка
173. Ольга Смелякова, композитор, преподаватель фортепиано, Москва - Мюнхен
174. Татьяна Буряшина, пианистка, клавесинистка, Москва
175. Михаил Мордвинов, пианист, Москва - Берлин
176. Борис Кац, музыковед, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ. Санкт-Петербург
177. Борис Филановский, композитор, Берлин
178. Анна Самокиш, виолончелистка. Концертмейстер Амазонас Филарармоника. Бразилия
179. Наталия Фадеева, скрипачка, педагог Москва
180. Елена Бауман - пианистка - Окленд, Калифорния
181. Татьяна Лейкина, музыкант, педагог
182. Леонид Зволинский, композитор
183. Лекомцева Наталия ( композитор-песенник) , вокалистка, хоровик
184. Елена Фефелова, пианистка, педагог. г. Томск
185. Константин Столяревский,скрипач,дирижёр,Заслуж.Артист России,Кельн/Москва
186. Елисей Дрегалин исполнитель на ударных инструментах, педагог
187. Тимур Мусаев, хормейстер, культуролог, Москва
188. Юлия Федосеева, пианистка, педагог
189. Любовь Богданова певица Москва Россия
190. Елена Пистопулу, пианистка,педагог.
г.Салоники/Греция
191. Ольга Макарова, музыкант, Москва
192. Анастасия Ващина, композитор, педагог, Москва
193. Ольга Гаспарьян, пианистка, педагог
194. Марьяна Осипова, скрипачка
195. Станислав Королев - оперный певец, Москва
196. София Лебедь, альтистка, Москва
197. Дмитрий Курляндский, композитор, Москва
198. Диана Сербина - флейта, Москва
199. Полина Арцис, оперная певица, Москва/Германия
200. Малкиель Марина, музыковед, Санкт-Петербург
201. Павел Стругалев - гобой, Германия
202. Михаил Гольдорт,
классическая гитара, Кёльн
203. Даниил Старовойтов, фаготист в Neue Philharmonie Westfalen, Германия
204. Мария Лебедь, пианистка, Германия
205. Мария Натоцинская - пианистка
206. Мила Лаврентьева - пианистка
207. Никита Сорокин, дирижер и композитор, Париж
208. Карина Барас, композитор
209. Валентин Малинин, пианист и композитор, Москва
210. Агата Брайнин, скрипачка, Ганновер
211. Раиса Ройзман, учитель сольфеджио и муз.литературы, Германия
212. Максим Куликов, тромбонист, Германия
213. Наталья Леонтьева, оперная певица, Берлин
214. Marnix Möhring, Cellist, Köln, Deutschland
215. Александр Браже, пианист, художник
216. Алла Левит, пианистка, педагог. Англия
217. Веселова Марина Николаевна, пианистка РФ, Иваново
218. Thomas Uhlmann, Pianist, Deutschland
219. Павел Карманов композитор Москва
220. Мишаель Чечельницкий скрипач, солист педагог Германич
221. Павел Ельяшевич, пианист, Петербург
222. Саша Овчаров, гобоист, Мексика
223. Надия Чермантеева - педагог, музыкант, режиссёр Германия
224. Надежда Гринева, вокалистка, Орёл
225. Тамара Назарова, педагог музыкант, дирижёр, вокалистка. Грузия
226. Екатерина Коротеева, флейтистка, Петербург
227. Александр Фишер, музыкант, Вена
228. Константин Зоммер, басист, Вупперталь
229. Nikola Komatina, Akkordeonist, Serbien
230. Мария Эйдман, пианистка, Берлин
231. Cécile Reynaud, musicologue, Paris
232. Людмила Нисенбаум - педагог по скрипке, Екатеринбург
233. Арсений Кубланов, скрипач, Германия
234. Настя Зудова, саксофонистка, Украина
235. Ольга Вин, виолончелистка, Ашдод, Израиль
236. Гарри Дик - Альтист
237. Вячеслав Сондекс - композитор, музыкант, саунд продюсер, предприниматель
238. Жанна Пархомовская, пианистка, преподаватель
239. Shinkyung Kim - 1.Konzertmeisterin der Dortmunder Philharmonikern, Dozentin der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf,
Mitglied des Mannheimer Streichquartetts. Deutschland
240. Ольга Вяткина, скрипачка, Москва
241. Наташа Иванова, скрипачка, Берлин
242. Григорий Сандомирский, пианист, Москва
243. Бондас Наталья, скрипачка, преподаватель. Германия
244. Юлия Василенко - пианистка, педагог
245. Михаил Гопенко - виолончелист АСО Лен. Филармонии, настройщик ф-но, Нью-Джерси
246. Ирина Веденина, пианистка, преподаватель, Москва
247. Александр Чаусовский, ударные инструменты, Израиль
248. Сацевич Полина, певица, автор песен, скрипачка, Москва-Минск
249. Брайнин Валерий Борисович, муз. теоретик, учитель
250. Андрей Бараненко, пианист, Санкт-Петербург
251. Кристина Лебедева, скрипачка
252. Алексей Загорский - скрипач, Минск
253. Марианна Неволович, пианистка, педагог, Гамбург
254. Лидия Гончарова, музыковед
255. Лев Мигачёв - Мексика
256. Владир Ривкин.контрабасист.Иерусалимский симфонический оркестр.Израиль
257. Елеонора Роланова, пианистка
258. Yana Deshkova, violinist
259. Александр Кузнецов, музыковед
260. Надежда Саминская, пианистка
261. Мирей Хeйлтec, пианисткa
262. Екатерина Державина, пианистка
263. Екатерина Вершинина, певица, педагог. Франция
264. Александр Черноусов, контрабасист, Германия
265. Александр Беденко, кларнетист. Филадельфия, США
266. Юрий Писаревский,скрипач.Испания
267. Роман Красновский. Органист. Израиль
268. Леонид Рабинович, альт, педагог, США
269. Роза Рабинович, скрипка, педагог, США
270. Мамонова Алена, пианистка, Москва
271. Юлиан Милкис, кларнетист, Торонто
272. Артур Аксенов, пианист, педагог
273. Пётр Климов, композитор
274. Кузнецова Виктория, пианистка, Санкт-Петербург
275. Евгения Пилявина, пианистка, педагог.
Швейцария
276. Александр Якобидзе-Гитман, пианист. Бохум, Германия
277. Александра Стайтс, медиаменеджер, Москва
278. Екатерина Блинчевская, пианистка, Санкт-Петербург
279. Леонид Чижик, - Мюнхен
280. Екатерина Малюгина, флейтистка, Москва
281. Алексей Мошков, скрипач, Концертмейстер Национального оркестра Бельгии
282. Валерий Феоктистов,гобоист
283. Юрий Торчинский, скрипач, Лондон
284. Тоби Хоффман - альтист и дирижёр, США
285. Мария Хоффман - пианистка и педагог, Финляндия
286. Ilya Fishov, violinist, Atlanta, GA
287. Irina Rees - педагог, США
288. Евгений Скурат, певец, музыковед, руководитель ансамбля Хронос
289. Вера Белова, скрипачка, педагог
290. Петр Лаул - пианист, Санкт-Петербург
291. Natasa Milic, pianist, pedagog
292. Елена Смолянская. Пианистка. Германия
293. Марина Ольденбург, музыковед. Москва
294. Александра Еверт, фортепианная школа, Швеция
295. Андрей Макухин, гитарист, Москва
296. Александр Заславский, Петербург, автор песен
297. Нина Ковнацкая, пианистка, педагог. Германия
298. Галина Рысина, пианистка, концертмейстер. Израиль
299. Александра Букшпан, скрипачка, Нью-Йорк
300. Александр Семак звуко-инженер
301. Владимир Тропп- младший - пианист,
Москва- Берлин
302. Irina Kaufman-Brookes,пианистка,Россия-Вeликобритания
303. Дмитрий Соколов, композитор, аранжировщик
304. Лариса Терехова, арт.хора Самарского театра оперы и балета.
305. Дмитрий колтунов, автор исполнитель москва
306. Виталий Копиев, музыкант, продюсер, один из основателей группы «Квартал»
307. Ирина Петрова пианистка, педагог,Екатеринбург
308. Оксана Мысина, альтистка, Москва
309. Вадим Клоков , фаготист , Москва
310. Станислав Барабаш, музыкант, актёр, Новосибирск
311. Дмитрий Цвибель, пианист, композитор. Петрозаводск
312. Светлана Шевелёва, скрипачка, педагог. Афины/Греция
313. Гемусова Дарья, хоровой дирижёр, Россия
314. Марина Шелкова. Преподователь скрипки. Салоники.Греция
315. Арсений Костенко, Валторна, Белгород
316. Мальбек Галина, преподаватель ДШИ, теоретик
317. Пётр Лимонов, пианист
318. Светлана Котова, пианист- преподаватель, Чили
319. Лина Морозова, скрипачка
320. Сергей Стрельников, музыкант, Владивосток
321. Кудрявцев Андрей, музыкант, Москва
322. Ольга Ортенберг - Ракитченкова, Беркли- Калифорния, пенсионерка, лауреат Международного Конкурса, бывшая солистка Большого Театра и Сан Франциской Оперы
323. Вячеслав Голиков, гитарист, Москва
324. Дмитрий Щелкин, музыкант
325. Александр Платонов, музыкант, Лос-Анджелес, Калифорния
326. Борис Зобин, музыкант.
Реховот, Израиль
327. Юлия Мун, флейтистка, Германия
329. Звонова Елена, пианистка, психолог, Москва
330. Питер Синт Николаас, трубач, Бельгия
331. Янгель Александра, оперная певица, Германия
332. Мария Костенко, аккордеон, Архангельск
333. Игорь Беров, пианист, педагог, фортепианный мастер, Германия
334. Александр Кобрин, пианист
335. Ольга Циммерманн, скрипачка, Кёльн.
336. Евгения Штифельман,педагог фортепиано, концертмейстер, Тольятти, Россия
337. Алина Рулинская - пианистка
338. Дмитрий Белов, композитор, органист, производитель клавесинов и клавикордов.
339. Vladimir Kovalev, künstlerischer Leiter und Dirigent Wittener Musik Akademie
340. Климкин Макс, гитара
341. Дмитрий Дейниченко, рэпер
342. Родион Замуруев, скрипач, доцент Московской консерватории
343. Артем Гиндинсон, Нижний Новгород, гитарист
344. Дмитрий Бирюков, Питер, звукорежиссёр
345. Арина Дукмасова, скрипачка, педагог, Набережные Челны
346. Наталия Сикорская, пианистка, клавесинистка, музыковед, Украина
347. Александр Зондерегер, пианист
348. Александр Лиогонький, скрипач
349. Ольга Калинская, гусли
Москва
350. Илья Грингольц, Россия/Швейцария
351. Давид Шемер, клавесинист и дирижёр, профессор Иерусалимской Музыкальной Академии, Израиль
352. Александр Пан, альтист, Хайфа, Израиль
353. Александр Павловский, скрипач , Иерусалимский Квартет, Израиль
354. Светлана Фарбер, скрипачка, Москва
355. Мара Ишина, клавесинистка, Санкт-Петербург
356. Ольга Преснякова, музыкант, Мурманск
Спасибо
357. Юлиана Шапиро, скрипачка, Стокгольм Швеция
358. Орлова Евгения. виолончелистка. Калуга.
359. Илья Куликов, клавесинист, Бремен
360. Борис Мальковский, композитор, органист, пианист, баянист, Тель Авив
361. Валерия Гороховская, музыковед, музю издатель, куратор муз. проектов, Гаага
362. Дмитрий Голдобин, клавесинист и лютнист, Франция
363. Юлия Берлинская - скрипачка, педагог, арт. директор - Милан, Италия
364. Тихменева Анна, альтистка, Москва
365. Лев Малхазов. Музыкальный журналист и ведущий. Москва
366. Владимир Белов, ударные, Котка Финляндия
367. Антон Булкин, виолончелист
368. Aлександр Пуляев. Пианист, клавесинист. Дуйсбург, Германия
369. Михаил Шаламов. Пианист. Германия
370. Alex Stockey (Александр Мартынов), гитарист, Москва
371. Михаил Басов, трубач.
372. Ирина Риндзунер, оперная певица
373. Ефим Шуман, журналист. Кёльн, Германия
374. Явор Желев, флейтист
375. Елена Лынова, пианист
376. Ольга Михайлова, пианистка, Швеция
377. Маша Чистякова. Скрипачка, Кливленд США