От генсека к президенту

Дачу «Глициния», которая расположена в поселке Нижняя Ореанда близ Ялты, в августе 2019 года продали с аукциона за 1,2 млрд руб. Покупателем оказалось — зарегистрированное накануне сделки акционерное общество, директором которого был москвич Янис Эрманис. Как выяснили журналисты, он не миллиардер, а «скромный тренер по восточным единоборствам из Гольяново». В разговоре с «Проектом» Эрманис факт приобретения дачи не отрицал, но комментировать покупку отказался. Вскоре после покупки дачи он покинул пост директора во всех связанных с «Глицинией» юрлицах. По данным расследователей, на самом деле дачу контролируют структуры друга президента Юрия Ковальчука.

«Глициния» это:

— земельный участок площадью 26 га, одна часть которого относится к памятнику садово-паркового искусства «Малый Ливадийский парк», другая — к ботаническому заказнику «Южнобережные дубравы»;

— четыре спальных корпуса и лечебный корпус;

— четыре открытых и один крытый бассейн;

— летний домик, бар, климатопавильон, оранжерею;

— административный и служебно-бытовой корпус с гаражами.

— Общая площадь зданий — 14,5 тыс кв. м

Издание отмечает, что сам Путин давно пытался приобрести дачу. Так, в ноябре 2004 года банк ВТБ заключил сделку о покупке дачи за 77,9 млн гривен — около $15 млн по тогдашнему курсу. Но весной 2005 года новый президент Украины Виктор Ющенко потребовал контракт разорвать, а аванс вернуть ВТБ. Хозяйственный суд Украины тогда постановил: отчуждение дачи из госсобственности было незаконным, поскольку «Глициния» стоит на заповедных землях, приватизация которых запрещена. Сделка была расторгнута.

Хотя формально покупателем «Глицинии» был российский банк, предназначалась она для президента Путина, вспоминал в книге «После Майдана. Записки президента» Леонид Кучма: «На самом деле никто особенной тайны из этого не делал. С самого начала было сказано, что дача покупается «как официальная резиденция президента России в Крыму». Контракт заключили с госуправлением делами президента РФ. Позже покупателем стал российский «Внешторгбанк».

Другой украинский политик — депутат Верховной Рады Геннадий Москаль, прежде возглавлявший Службу безопасности Украины — в 2009 году говорил, что именно из-за «Глицинии» между Москвой и Киевом началась первая «газовая война»: «Путин просил у наших резиденцию «Глициния», а наше высшее руководство ему отказало. Говоря уголовным языком, «скрысятничало». Владимир Владимирович явно до сих пор затаил обиду. Говорят, скупой платит дважды, а Украина уже заплатила миллион раз за этот совершенно глупый поступок».

Сейчас, как пишет «Проект», дачу готовят к визиту высоких гостей — на территории ведут строительные работы.